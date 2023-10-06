هل هناك علاقة تربط بين سن الأمل ومرض ألزهايمر؟

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عمان- التغيرات الحاصلة في الدماغ خلال فترة سن الأمل شبيهة بالتغيرات الحاصلة في داء ألزهايمر، لذا فإن النشاط المستمر قد يقلل من أعراض سن الأمل، ويعزز الوظائف المعرفية.يعرف سن الأمل بأنه السن الذي تتوقف فيه الدورة الشهرية (الطمث) عند المرأة، ويحدث هذا التغير نتيجة توقف المبيضين عن إنتاج الهرمونات الأنثوية (الإستروجين والبروجسترون) مع تقدم المرأة بالعمر، وبذلك لا تستطيع المرأة الإنجاب. وغالباً ما يعرف هذا السن، بأنه غياب الفترات الحيضية لمدة 12 شهراً متتالياً.أعراض سن الأمل تشمل الشعور بهبات ساخنة كل يوم، وتستمر أحيانا لنصف ساعة، صداع الشقيقة أو تقلبات المزاج، سرعة الانفعال، والشعور ببعض النسيان والأرق.. هناك نظرية أخرى، وهي "نظرية الأم" Mother hypothesis، والمبنية على حقيقة أن الإنجاب يصير أخطر مع تقدم المرأة في العمر. وعند نقطة معينة في حياة المرأة، يصبح الاعتناء بأحفادها طريقة أسلم من الولادة من جديد، من أجل ضمان بقاء جيناتها.أو أنه قد يكون هناك عدم توافق في كيفية تقدم كل عضو من أعضاء الجسم في العمر. وقد يكون الجهاز التناسلي الأنثوي أكثر عرضة للتقدم في العمر. وإذا كانت هذه الأعراض لا تظهر قبل عمر الخمسين، وهو الوقت الذي تكون فيه النساء قد أنجبن أطفالا، فإنه لا حاجة إلى التغيير من ناحية تطورية.يؤثر سن اليأس مباشرة في النساء بعد بلوغهن 48 سنة، وما يهمنا في مجال الدراسة هو تأثيره في المزاج والذاكرة والتركيز. كونها تتشابه الى حد بعيد، فتقلبات المزاج والذاكرة موجودة في مرض ألزهايمر (الخرف)، ومن خلال معرفة الرابط بينهما يمكن البحث عن آليه لعلاج الزهايمر.في سن الأمل يكون العلاج الرئيس هو الهرمونات التعويضية، إذ بإمكانها أن تحمي الدماغ من هذه التغيرات جميعها، وهو ما قد يساعد على تجنب أضرار الخرف في وقت لاحق.أغلب العلاجات لسن الأمل تتعلق بتعويض نقص الهرمونات الذي يؤدي الى تضاؤل عدد البويضات داخل المبيضين، تقل كمية الإستروجين التي تنتجها أيضا. ونقص الإستروجين (وربما نقص بعض الهرمونات الأخرى التي ينتجها المبيضان) هو ما يتوقع أنه السبب في تحفيز ظهور الأعراض الشائعة لسن الأمل.وهذه الأعراض قد تتضمن احمرار الوجه والعنق، والتعب، وزيادة الوزن، وجفاف المهبل. ولا يوجد تركيز لتقلبات المزاج والآثار المعرفية الإدراكية والأرق والتوتر والنسيان، وتكون مهملة في أغلب الأحيان؛ كون الغالب يعزو ذلك الى التقدم بالعمر ولا يبحث في تأثير غياب الدورة الشهرية الناتج عن غياب الهرمونات الأنثوية.هرمون الإستروجين يمكن أن يحمي ضد تشكيل اضطراب ما بعد الصدمة الذي يتحكم في استجابة الدماغ للخوف، ويغير الإحساس بالألم، الأمر الذي يمكن أن يساعد على التوصل لعلاج وقائي لاضطراب ما بعد الصدمة.يحتوي الدماغ على الكثير من مستقبلات الإستروجين، ومن الأمثلة على هذه الارتباطات بين الهرمونات الأنثوية ومستقبلاتها في الدماغ، ارتباط هرموني الإستروجين والبروجسترون مع الناقل العصبي الرئيسي الذي يعمل على تثبيط الجهاز العصبي المركزي (GABA)؛ حيث إن هرمون الإستروجين يعمل على تثبيط مستقبلات GABA، وبالتالي يعطي المرأة الشعور باليقظة والنشاط، بينما يعمل هرمون البروجسترون على تنشيط مستقبلات GABA.خلال الأسبوع الأخير من الدورة الشهرية، ينخفض مستوى هرمون الإستروجين وينخفض مستوى هرمون البروجسترون لكن بدرجة أقل من هرمون الإستروجين ولفترة قصيرة، وبالتالي عندما ينخفض هرمون الإستروجين في الأسبوع الأخير من الدورة الشهرية (من يوم 21 الى يوم 28) ينخفض عند المرأة شعور اليقظة والنشاط لديها، وبالتالي تتعرض المرأة الى أعراض تشبه أعراض الاكتئاب، لكنه ليس اكتئابا حقيقيا. بمعنى يحدث اضطرابات بالمزاج تصنف على أنها خفيفة نتيجة لانخفاض مستوى هذه الهرمونات؛ ومن ثم فإن الفكرة القائلة إن انخفاض مستويات هذا الهرمون لها آثار في الدماغ هي فكرة ليست بالجديدة. ولكن، وحتى عهد قريب، كان الاعتقاد السائد أن آثار الهرمون على الدماغ تتعلق بالإنجاب.انخفاض مستويات الإستروجين يمكن أن تكون له آثار عميقة في الذاكرة والمزاج وحتى صحة الدماغ في الرجال والنساء. وانخفاض مستويات الإستروجين يغير من نوع الطاقة التي يستخدمها الدماغ، مما يمكن أن يبرر سبب كون النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر. والاختلافات الهرمونية في مرحلة سن الأمل وما قبلها قد تكون شرارة البدء لألزهايمر عند بعض النساء. وأن الأمر لا يعدو التقدم في العمر، لأن النساء بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بالخرف وألزهايمر من الرجال لأن الفارق بينهما هو غياب الهرمونات الأنثوية.الإستروجين له دور في حماية الدماغ؛ فعلى سبيل المثال، يحفز أحد أشكال الإستروجين، الذي يعرف بالإستراديول Oestradiol، نشاط الميتوكندريا (جوهريا مصانع الطاقة في الخلايا) في خلايا الدماغ. وهذا التحفيز لإنتاج الطاقة يساعد الخلايا على التعافي من الأضرار الاعتيادية المتعلقة بالتقدم في السن. وإن كان هناك انخفاض في الإستروجين، فإن الدماغ يصبح أكثر حساسية للضرر، وهذا قد يقود إلى موت الخلايا العصبية. كما أن أثر انخفاض مستويات الإستروجين لا يقتصر على التقليل من مستويات الطاقة التي ينتجها الدماغ، بل إنه قد يغير من نوع الطاقة التي يستخدمها.سكر الغلوكوز هو الخيار الأول للدماغ كمصدر للطاقة. لأنه أكثر الأعضاء اعتمادا على الغلوكوز في الجسم. على الأقل، فإن هذا صحيح حتى تصل المرأة إلى سن الأمل، ونقص الإستروجين يؤثر على الميتوكندريا مصنع الطاقة، عندها تواجه أنسجة الجسم نقصا في الغلوكوز، فإنها تدخل في مرحلة البحث عن بديل السكر الجلوكوز فيلجأ إلى الدهون كمصدر احتياطي للطاقة. والدماغ يلجأ إلى نوع من الدهون متوفر بكثرة، ألا وهو الميالين Myelin، الذي يغلف المحاور الأسطوانية للخلايا العصبية، وهي المادة الدهنية البيضاء في الدماغ، وتعمل على ضمان سرعة نقل الإشارات في الدماغ. تآكل الميالين يؤدي الى ضياع السيالات العصبية وعدم فعاليتها في كثير من الأحيان. والدماغ سيهدم المادة البيضاء للحصول على الطاقة؛ أي أن الدماغ يبدأ بأكل نفسه.التجارب الآن تتم على الفئران، ولكن من المتوقع أن تكون النتائج شبيهة لما يحدث في أدمغة بعض النساء اللاتي يمرُرن بسن الأمل. وبخاصة ملاحظة وجود انخفاض في مستوى استقلاب الغلوكوز، وتغير في حجم المادة البيضاء والمادة الرمادية، وزيادة في إنتاج الأميلويد بيتا بالنسبة إلى الرجال.الرجال.. سن الأمل والإصابة بألزهايمرأما بالنسبة للرجال، فسن الأمل مرتبط بتناقص هرمون التستوستيرون، وهناك أبحاث جديدة تشير إلى أن الانخفاض السريع لمستويات الهرمونات حول سن الأمل قد يسبب تغييرات دماغية ترتبط ببدء داء ألزهايمر عند النساء. ولكن الرجل يكون التناقص بطيئا لديه مقارنة بالنساء؛ حيث يكون تناقص مستويات التستوستيرون، بنحو 2 % كل سنة بعد عمر الثلاثين، مما يفسر هذا الانخفاض الأبطأ بسبب كون الرجال أقل عرضة لداء ألزهايمر.ومع ذلك، فمن المتوقع أن التستوستيرون يحمي الدماغ، كما أنه ينظم استقلاب الدماغ، مشابها في ذلك عمل الإستروجين عند النساء. وهذا يعني أن الهرمونات التعويضية التي تعاكس هذا الانخفاض قد تخفف من الأعراض، والتي قد تشتمل على الاكتئاب وتغيرات المزاج. كما قد تساعد الأشخاص المعرضين لداء ألزهايمر على أن يتجنبوا المرض في سنوات الحياة اللاحقة بشريطة ضمان عدم الإصابة بسرطان البروستات للرجال وسرطان الثدي للنساء. وفي خلاصة الموضوع لم تكتمل الدراسات، لأن هناك بعض النساء لديهن مستويات من الاندروجين عالية ولم يتم الربط بين الحالات لغاية تاريخه، إلا أن الموضوع جدير باستمرار البحث فيه لإيجاد آلية يمكن من خلالها علاج ألزهايمر.الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة