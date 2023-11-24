الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هل يفضل استخدام الأعشاب الطازجة أم المجففة أثناء الطهي؟

الأعشاب الطازجة
الأعشاب الطازجة
  هل تعرف أن الأعشاب المجففة نكهتها أقوى من الأعشاب الطازجة؟
أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، أن ملعقة صغيرة من الأعشاب المجففة تعادل 4 ملاعق صغيرة من الأعشاب الطازجة.اضافة اعلان
وغالبا ما تحتوي الأعشاب الطازجة على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنةً بالأعشاب المعالجة أو المجففة، وفق ما نشر على موقع "سي إن إن. عربية".
لذلك، احرص على استخدام الأعشاب الطازجة أثناء الطهي حتى تستفيد من خصائصها المعززة للصحة.
الطهي بالأعشاب
تعد الأعشاب طريقة رائعة لإضافة النكهة واللون إلى أي نوع من الأطباق أو المشروبات، سواء كانت حلوة أو مالحة، من دون إضافة الدهون، أو الملح، أو السكريات.
ويتميز كل منها بمجموعة من الفوائد المتنوعة.
وعلى سبيل المثال، قد يساعد الثوم، وبذر الكتان، والحلبة، وعشب الليمون، على خفض نسبة الكولسترول.
ويمكن أن يساعد الثوم، والبصل، والكراث، والنعناع، والريحان، والميرمية، والعديد من الأعشاب الأخرى على الحماية من أمراض السرطان.
وهناك أيضا العديد من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة، وخاصة القرنفل، والقرفة، والميرمية، والزعتر.
بين الفائدة والنكهة.. إليك ما لا تعرفه عن أعشاب المطبخ العربي
وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أنه لا يوجد علاج لأي نوع من أنواع مرض السكري.
ولكن، يمكن أن تحسن بعض الأعشاب والأطعمة من حساسية الشخص للإنسولين ومقاومته.
نصائح للطهي بالأعشاب
وشارك الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" مجموعة من الاقتراحات للطبخ بالأعشاب. وتشمل ما يلي:
تستخدم بعض الأعشاب لإضفاء نكهة فقط، ولا يمكن تناولها مباشرة، مثل أوراق الغار.
تتلاشى نكهة الأعشاب مع مرور الوقت، لذلك تخلص من الأعشاب المجففة بعد مرور 12 شهرا.
نكهة الأعشاب المجففة الكاملة، والتي ما تزال أوراقها ملتصقة بسيقانها، أقوى من الأوراق المنفردة التي تباع في عبوات.
بعض الأعشاب أكثر صلابة من غيرها، مثل إكليل الجبل، والبقدونس، وستحتفظ بنكهتها أثناء الطهي.

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