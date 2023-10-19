"هنا غزة من عمان".. نشطاء يرسمون الحرب والصمود بجداريات فنية

معتصم الرقاد

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عمان- أقام مجموعة من النشطاء فعاليات تحت عنوان، "هنا غزة من عمان"، في جاليري إطلالة الويبدة في عمان، تتضمن رسم لوحات وجداريات تحاكي صمود ومقاومة أهل غزة ضد الاحتلال الغاصب الصهيوني."هنا غزه من عمان"، تعاون على تنظيمها كل من: جمعية تواصل، مبادرة فن وناس، وجاليري إطلالة اللويبدة.شملت الفعالية، فقرات موسيقية أداها أطفال وشابات من مخيم البقعة، وفقرات دبكه تراثية على أنغام الأغنيات الوطنية الفلسطينية أدتها فرقة شباب مخيم غزة.وتخللت الفعاليات كلمات عدة، تندد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع المحاصر تزامنا مع رسم جدارية شارك فيها الحضور والمارة من أهل الحي والجاليات القاطنة فيه، وكانت من أكثر الفقرات تأثيرا مشاركة الدكتورة ريما ملحم بتجربتها في تنمية الأسر، وتمكينها في القطاع المحاصر من خلال جمعية تواصل، وقراءة لواقع هذه الأسر خلال فترة الحصار.أما الفقره المسائية، فكانت عبارة عن أغنيات وطنية أدتها فرقه فن وناس، إضافة إلى تنفيذ جدارية تفاعلية صورت مدى الدمار الذي سببه العدوان الغاشم على قطاع غزة، من خلال مشاركة الفنان التشكيلي كمال أبو حلاوه، والذي دعا الحضور إلى إعادة رسم غزة بعد البناء والنصر.