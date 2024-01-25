الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"وادي الزهور الزرقاء".. قصة أطفال جديدة للكاتب محمد مندور

غلاف القصة-(من المصدر)
غلاف القصة-(من المصدر)
 صدر، حديثا، عن مؤسسة صهيل الأدبية، قصة أطفال تحت عنوان "وادي الزهور الزرقاء" للكاتب محمد مندور، وتم طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 بدورته الـ55، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.اضافة اعلان
قامت بتنفيذ رسومات القصة فنانة رسوم الأطفال الأرمنية الشهيرة نايرا أهارونيان، ضمن مشروع ثقافي مشترك للأطفال مع الكاتب المصري محمد مندور، كان أول إصداراتهما تحت عنوان "لعبة هايك"، وحملت بين طياتها ملامح عن الثقافة الأرمينية بهدف دعم التواصل الحضاري بين الأطفال العرب والأرمن. وتتم طباعة السلسلة برعاية بطريركية الأرمن الأرثوذكس بمصر.
تدور أحداث قصة "وادي الزهور الزرقاء" حول بطل السلسلة القصصية "هايك" الذي يقوم بمغامرة جديدة إلى أرمينيا لإنقاذ وادي الزهور من التدمير وإعادة زراعته مرة أخرى.
يقول مندور، إن رحلة هايك لإعادة الحياة إلى وادي الزهور الزرقاء تمثل رسالة لكل أطفال العالم عن أهمية الأشجار والمناطق الخضراء، بوصفها الرئة والقلب النابض لمدن العالم لتكون صالحة للعيش، فالزهور والأشجار لم تخلق لإمتاع الأبصار فقط، لكنها وسيلة مهمة للتخفيف من وطأة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء.
يذكر أن محمد مندور كاتب وباحث في التراث، صدر له عدة كتب ودراسات علمية، ومن مؤلفاته كتاب "حكاية عملات مصر والسودان" الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر 2014، وكتاب "ديانة القاهرة" عن دار المعارف المصرية 2016، وكتاب "سيمفونية البشر والحجر" عن دار بتانة 2017. كما شغل محمد مندور منصب المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة والمتحدث الرسمي بين العامين 2015 و2016، كما كان عضوا لدورتين متتاليتين في لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر خلال الفترة من 2016 إلى 2019، وترأس لجنة تحكيم جائزة المبادرات الشبابية الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال العامين 2016 و2017، فضلا عن عضويته بعدد من اللجان الفنية والعلمية لعدة مؤتمرات علمية وثقافية.
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