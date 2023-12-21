"وحشية الاحتلال" تتضاعف و"الغزيون" يختبرون بكل لحظة مرارة الفقد

تغريد السعايدة

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عمان- "قلت لهم ما بعرف شي قاموا قطعوا رجلي"، بهذه الشهادة الصادمة، تحدث أحد كبار السن ممن تم احتجازهم من مدنيين في غزة، بهدف التحقيق معهم، بعد ان تم تجريدهم من ملابسهم، واقتيادهم بطرق لا تليق بـ"البشرية"، كما تحدث آخرون عن الطرق التي تعامل بها جنود الاحتلال من خلال الاعتداء عليهم بالضرب المبرح بأسلاك الكهرباء والأسلحة، بالإضافة إلى رشهم بالمياه الباردة.يختبر الغزيين في كل يوم، الإيذاء الجسدي والنفسي المعنوي، ويعاني جزء كبير من إصابات خطيرة جراء تعرضهم للتعذيب، في الوقت الذي تستمر فيه عجلات الرتل العسكري لجيس الاحتلال في غزة بمنهجية الدمار البشعة، التي تستنزف كل مقومات الحياة في القطاع، بمشاهد تثير الرعب و"الاشمئزاز" لوحشية الحرب التي تزداد يوماً بعد يوم، يتساءل فيها الغزيون والشعوب "الحرة"، عن الدور الذي يجب أن تقوم به الدول المؤثرة من جهود في وقف الحرب الدامية.ومع كل مشاهد يتم بثها عبر مختلف القنوات، يرى المشاهد الحجم المبالغ فيه والكبير من الوحشية التي لا يتقبلها العقل البشري، بل ان شهادات لمؤرخين كُثر عايشوا حروباً عالمية، تحدثوا في مقابلات حول ما يحدث في قطاع غزة أن "جرائم الاحتلال تجاوزت كل الحدود وتنافي الأخلاق البشرية التي يجب على الدول المتحضرة ان تتبعها في الحروب".وما يزيد من حالة الاستهجان في العالم ما تحدث به الأسرى المدنيون في غزة من شهادات "فضيعة" لما يقوم به جيش الاحتلال من اعتداء مهين ويفوق كل ما كان سابقاً من تعامل مع جيش الاحتلال، وتظهر فيه روح الانتقام الوحشية التي يتعامل فيها الجنود عند التحقيق مع المدنيين في غزة خلال الاسابيع الأخيرة بعد أن تم الإفراج عنهم بعد أيام.وكان بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني قد بين تخوفه من تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي "جرائم مروعة وفظيعة" بحق معتقلي غزة، خاصة في الوقت الذي ترفض فيه قوات الاحتلال الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم وأماكن احتجازهم وحالتهم الصحية، كما كان هناك تخوف من إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقهم.ومن المشاهد التي زادت من تساؤل العالم، وظهر ذلك من خلال منصات التواصل عن "العقوبة التي يمكن أن يطبقها العالم على إسرائيل بعد تلك المشاهد الوحشية"، كان آخرها بث القنوات الإخبارية، او المواطنين في محيط مستشفى كمال عدوان من الجريمة البشعة التي قام بها جيش الاحتلال، بعد أن قام بمحاصرة المستشفى خلال اقتحامها وجمعت الموجودين في طابق واحد وأطلقت الكلاب عليهم، لتنهش جسد جريح يبلغ من العمر 75 عاما، قبل أن يستشهد في اليوم التالي وفق تصريحات مسؤولي المستشفى، وشهادات المرضى المقيمين فيه.إلى ذلك تزداد الوحشية يوما بعد يوم؛ حيث تعمدت جرافات الاحتلال جرف المتواجدين في الساحة الخارجية للمستشفى من شهداء وجرحى، وقامت بدفنهم أحياء فيها، عدا عن الاعتقال والتعذيب للناجين فيه، وتدمير أكثر المناطق حيوية في المبنى مثل محطة الأكسجين بالمستشفى وبئر المياه والأرشيف المركزي والصيدلية.وفوق كل ما يتم رصده من مشاهد دامية، يستمر الكثيرون من سكان غزة، برصد المئات من المشاهد يومياً لصور الشهداء والجرحى، "جرحى يصابون في الشارع ويموتون في الشارع"، كما يصف المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، ويضيف "الموت هو سيد الموقف وحرب إبادة بكل الطرق، بكل أشكاله يحيط بالغزيين، قصف، حرق، نزيف حتى الموت، حتى بات الموت أرحم من البقاء في ظل موت بطيء يحيط بنا".يقف الكثيرون مكتوفي الايدي، ولسان حالهم يتساءل لماذا تزداد هذه الوحشية يوماً بعد يوم؟لا يمكن تجاوز ما تخلفه تلك المشاهد من تبعات نفسية قاسية قد تبقى عالقة في الذهن لسنواتٍ طويلة، عدا عن أن منصات التواصل الاجتماعي الآن لا تترك مساحةً إلا وتبث فيها تلك المشاهد القاسية لتكون متاحة للجميع مشاهدتها، كما يبين اختصاصي الصحة النفسية والعلاج النفسي الدكتور أحمد عيد الشخانبة.ووفق الشخانبة، فإن تلك التبعات لا يمكن زوالها بسهولة، كونها متاحة للمشاهد صوت وصورة، وفيها الكثير من عبارات الألم وأصوات الوجع لدى المصابين والثكالى، والجرحى، وهذا يخلق حالة نفسية "مرضية" بدرجات متفاوتة للشخص، وقد تبقى في تفكيره لفترات طويلة، ويحتاج أحياناً إلى دعم نفسي وعائلي في بعض الوقت.ويؤكد الشخانبة أن الإنسان يجب أن تكون لديه طاقة إيجابية يفكر بها رغم كل الظروف التي تمر بها المنطقة، وهو ما يتمتع به الكثيرون من سكان غزة، الذين يطلقون عبارات تبعث على الأمل وانتظار الفرج والنصر، وهذا يساعدهم في تخطي الكثير من الأوجاع والتبعات النفسية المؤلمة، وقد يزيد من الروح المعنوية لديهم، وهو جزء من الشفاء النفسي لديهم.وهو ذات الحال بالنسبة لمن يشاهد تلك الصور التي يتم تناقلها، حيث أظهرت الكثير من الإحصائيات والتحليلات مدى خطورة الآثار النفسية لمشاهد العنف بشكلٍ عام على المشاهد الذي تتكرر امامه يومياً من خلال شاشات الهاتف والتلفاز.ويعلل الخبير في حقوق الإنسان ومواجهة العنف والجريمة مستشار الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان أسباب استمرارية هذه الوحشية رغم الرفض الشعبي العالمي والعربي، بأن هناك مجموعة من العوامل التي أوصلت الاحتلال إلى هذا التمدد من العنف، وقد يكون أولها "دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ممن ابتعدو عن مرجعية الامم المتحدة والقانون الدولي والإنساني واستخفافا باتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، حتى ان بعض الدول استهترت بهذه المرجعية الدولية وابتعدت عن الحياد، الذي تمثل بوضوح بعدم الجدية السياسية لإنفاذ سلام عادل للقضية الفلسطينية بل بدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره من ارضه.الأمر الآخر، يعلله جهشان بـ"تعثر وفشل الخطوات والإجراءات العملية بملاحقة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجالس حقوق الإنسان الدولية والأوروبية والإقليمية"، ويعود ذلك أيضاً لعدة أسباب منها "فشل سياسي إقليمي ونقص الخبرات، ووجود قمع لبعض الخبراء والنشطاء في حقوق الإنسان بوسائل قمع معروفة".ووفق جهشان، فان هنالك ضعفا في مجال العمل العربي المشترك، في الوقت الذي يمارس فيه الإحتلال عنفه الوحشي، لافتا الى أن هنالك تحييدا في عمل المنظمات الدولية مثل اليونسيف والاونروا والمنظمات والجمعيات الحقوقية مثل العفو الدولية وأطباء بلا حدود بوسائل مختلفة، ان كان بمهاجمتها إعلاميا واقتصاديا بحجب الدعم عنها.ويزيد من هذه الوحشية وعدم الخوف من العقوبة المجتمعية هو "تقبل ودعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للنظام العنصري الصهيوني لمصالح مشتركة مع إسرائيل والسعي وراء تهجير الشعب العربي الفلسطيني من ارضه التاريخية.