وحشية العدوان على غزة تضاعف معاناة ذوي الإعاقة وتقلص فرص النجاة

ديمة محبوبة

اضافة اعلان

لم تترك الحرب الصهيونية الدموية في غزة أحدا إلا وسحقته، صغارا وكبارا ونساء، فأرقام الضحايا تتفاقم في كل لحظة ما بين شهيد ومصاب أو مفقود، وهي ليست أرقاما وإنما قصص تروى لأرواح عاشت وتعيش اليوم وتسطر قصصها بكل كرامة وعزة.ووسط هذا العدوان الوحشي الشرس ضد شعب أعزل، تزداد معاناة ذوي الإعاقة الذين تخونهم أجسادهم وسط قصف لا ينتهي، فيكون صعبا بالإبقاء على هذه الروح من مفارقة الجسد.من جانبه، يؤكد الخبير الاجتماعي والتربوي مفيد سرحان، أن حرب الإبادة الإجرامية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد الآلاف، وجرح آخرين، وهدم المنازل، وقصف المساجد، والكنائس، والمدارس ورياض الأطفال، والمستشفيات، ودور الرعاية الاجتماعية، ومراكز المنظمات الدولية.ويلفت إلى أن عدم توفر أبسط المستلزمات وسبل الحياة يعيق التقدم واستمرارية الحياة، ويسبب معاناة أكبر، تحديدا لفئات بحاجة إلى رعاية خاصة، ومنهم ذوو الإعاقة الذين هدم الاحتلال الكثير من مراكزهم ومنع الوصول إلى بعضها وقتل العديد من القائمين عليها.ويصف سرحان أن المشهد لا يمكن وصفه إلا بالإجرام الذي لم يشهد التاريخ له مثيلا، إضافة إلى قطع الاتصالات والمياه والكهرباء، ومنع وصول الدواء والوقود والمواد الغذائية.ويقول سرحان "إن الحرب على غزة أدت إلى عدم توفر أساسيات الحياة فيها، وبالرغم من ذلك، فإن أهالي غزة يتحلون بالصبر والصمود ويقدمون صورا رائعة للتكافل والتعاون.ويضيف أنه مع استمرار الحرب زادت معاناة الأهالي الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، مؤكدا أن الإجرام الصهيوني لا يفرق بين كبير وصغير أو ذكر أو أنثى، بل يتعمد إلى استهداف الأطفال والنساء لإشاعة الخوف والذعر في صفوف الأهالي.ويكمل بأن الحرب الشرسة تسببت في قتل أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لعدم مقدرة الكثير منهم على سرعة التحرك وصعوبة التنقل في قطاع غزة، نظرا لتدمير الشوارع وعدم توفر الوقود للسيارات.كما أن نقص الأدوية الخاصة بهم وعدم سماح العدو بإدخال الدواء، صعب من قدرة أعداد منهم على التكيف على الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة، إذ إن بعض الإعاقات بحاجة إلى أدوية وعلاجات مستمرة. كما أن آخرين بحاجة إلى رعاية خاصة، ومختصين للتعامل معهم، وهؤلاء أصبح من غير الممكن استمرار من بقي منهم على قيد الحياة أن يقوم بعمله، نظرا لاستمرار القصف وهدم المراكز والبيوت.ويؤكد أن المراكز للأمراض النفسية والعقلية قصفها الاحتلال فوق رؤوس من كانوا فيها، فالاحتلال الذي تدعمه قوى عظمى بالسلاح والمال والموقف لا يفرق بين مريض وسليم ومعافى، فهدفه القتل والتدمير فقط. عدا عن توقف العمل في قطاع غزة وعدم توفر الإمكانيات المادية عند الأهالي لتأمين مستلزمات الحياة الأساسية، عدا عن تأمين أدوية في حال توافرها أو تأمين مختصين لعلاج ذوي الإعاقة.ويؤكد سرحان أنه في هذه الحرب المدمرة، تخلت الكثير من المؤسسات والمنظمات الدولية عن أبسط واجباتها في حماية المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وتوفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة، عدا عن تأمين العلاج للمرضى ورعاية ذوي الإعاقة.ومن ناحية أخرى، فإن تزايد أعداد الجرحى أدى إلى تزايد أعداد ذوي الإعاقة وبتر الأطراف، مما يفاقم مشكلة أهالي القطاع، ويزيد من معاناة هؤلاء ويقلل فرص حصولهم على الرعاية، وفق سرحان.ويشدد إلى أن ذوي الإعاقة في غزة بحاجة إلى تحرك دولي سريع لتأمين احتياجاتهم من مراكز وأدوية ومختصين، فهم من أكثر الفئات التي فقدت أبسط مقومات الحياة. وتقدر منظمة الصحة العالمية نسبة الإعاقة في أي دولة بما يقارب 15 %.وفي هذا الصدد، جاء في أحد تصريحات "هيومن رايتس ووتش"، "على مجلس الأمن أيضا أن يحث الحكومات ووكالات الأمم المتحدة على استخدام مقاربة أكثر شمولية وتشاركية مبنية على حقوق الإنسان في التعامل مع ذوي الإعاقة أثناء النزاعات".وتبين أن 187 بلدا صادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك جميع أعضاء مجلس الأمن الحالي الـ15، باستثناء الولايات المتحدة. تتضمن الاتفاقية مادة خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.كما أيدت 26 دولة وأكثر من 200 وكالة تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات عالمية وإقليمية ووطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنظمات المجتمع المدني "ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني"، الذي أعلن عنه الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني في أيار (مايو) 2016.ويذهب اختصاصي علم الاجتماع د.حسين خزاعي، إلى أن ما يحدث في غزة اليوم وبعد أكثر من 80 يوما من عدوان الاحتلال الصهيوني "الهمجي" على المدنيين والأطفال، جعل جميع الغزيين تحت القصف وأرواحهم على أكفهم في كل يوم يستشهد المئات منهم، ومن يحالفه الحظ وروحه لا تفارقه، يصاب بإعاقات مختلفة لتردي الأوضاع الصحية وقلة الإمكانيات في غزة.ويصف أن كثيرا من الناس اضطروا لمغادرة بيوتهم بسبب العنف، فالحرب تجعل الحياة صعبة لكل شخص، لكنها تجعل الحياة أصعب لذوي الإعاقة، إذ يكون من الصعب على الأشخاص من ذوي الإعاقة مغادرة منازلهم بسرعة إذا كانوا في خطر.ويؤكد أنه أثناء النزوح تم مشاهدة عدد كبير من ذوي الإعاقة السابقة والجديدة جراء العدوان الأخير الصهيوني على الغزيين، فقد تضطر أسرهم لمساعدتهم على التحرك أو حملهم، ولكن السفر لمسافات طويلة يمكن أن يجعل إعاقة الأشخاص أسوأ.وبحسب التقرير الصحي السنوي في قطاع غزة للعام 2022، بلغ عدد الأفراد ذوي الإعاقة المسجلين 55,538 فردا، تشكل الإعاقة الحركية 47 % منها. وكانت الإجراءات الإسرائيلية والحرب في قطاع غزة سببا في الإعاقات الحركية لحوالي 2000 فرد بالغ، مشكلة ما نسبته 9 % من الأفراد البالغين من ذوي الإعاقة الحركية ولحوالي 3 % من الأطفال دون الثامنة عشرة من ذوي الإعاقة. ومن الجدير ذكره أن الأسباب المرتبطة بالإجراءات الإسرائيلية والحروب كانت السبب في إحداث إعاقة واحدة على الأقل لحوالي 6 % من الأفراد 18 سنة فأكثر، 8 % في قطاع غزة مقابل 4 % في الضفة الغربية.ووفقا للتقارير الصادرة عن وكالة الغوث كنتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام 2014، فإن حوالي ثلث الإصابات تسببت بإعاقات دائمة للمصابين في حينه، وبالتالي من المرجح أن يرتفع عدد الأفراد ذوي الإعاقة نتيجة العدوان الإسرائيلي 2023 بما يقارب 12,000 فرد حتى تاريخ إصدار هذا البيان، بسبب تزايد عدد المصابين وانخفاض قدرات الرعاية الصحية وفرض إغلاق على المعابر ومنع المواد الطبية الأساسية من الوصول للقطاع والاستهداف المباشر للمستشفيات ومراكز الرعاية والطواقم الطبية.ويواجه الأفراد ذوو الإعاقة تحديات كبيرة؛ حيث يتعرضون للمخاطر نتيجة للظروف القاسية التي تترافق مع العدوان الإسرائيلي والظروف غير الصحية وغير الموائمة في أماكن النزوح، إضافة لنقص الرعاية الصحية وعدم قدرتهم على الوصول للخدمات الصحية.ويتابع خزاعي حديثه بالقول "في غزة التي ما تزال تحت نيران المدافع والصواريخ في حرب مستعرة ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية الداعية لعدم تعريض المدنيين لخطر الحرب، وبشكل خاص الأطفال والنساء والمسنين والطواقم الطبية وكوادر الدفاع المدني، لا عزاء لذوي الإعاقة في غزة في ظل عدم قدرتهم على الهرب من موت يتربص بهم وسط تهديد قوات الاحتلال للمدنيين بإخلاء المنازل أو قصفها فوق رؤوس ساكنيها".ويختم "ففي اليوم العالمي لذوي الإعاقة، غيبت تداعيات الحرب على قطاع غزة المستمرة أبسط وأدنى متطلبات الحياة للآلاف من ذوي الإعاقة، وعرضت حياتهم للخطر".