"وداعا طبريا" يفتتح "عمان السينمائي": أجيال تقص حكايات الفقد والحنين

إسراء الردايدة

اختار مهرجان عمّان السينمائي الدولي- أول فيلم، "وداعا طبريا" الوثائقي، للمخرجة الفلسطينية لينا سويلم، ليكون فيلم الافتتاح في الدورة الخامسة التي تنطلق مساء اليوم في أجواء تغيب عنها الاحتفالية، والسجادة الحمراء التي ترافق الافتتاح لأي مهرجان سينمائي، حيث يأتي انعقاده في ظل ظروف استثنائية ترتبط بأحداث غزة والعدوان الصهيوني.

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فيلم المخرجة سويلم يستكشف تاريخ عائلة فلسطينية من خلال ذاكرة أربعة أجيال من النساء اللواتي عانين التهجير والنزوح بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

ويستعرض، من خلال قصصهن الشخصية، آثار النكبة وما خلفته من جروح عميقة في حياة الفلسطينيين، مركزًا على حكايات الأمهات والجدات في مواجهة الفقد والحنين. يبدأ الفيلم بمشاهد طفولية لسويلم في بحيرة طبريا، ويتنقل بين الماضي والحاضر ليقدم رحلة مؤثرة في تاريخ العائلة الفلسطينية، مسلطًا الضوء على قوة المرأة الفلسطينية وصمودها عبر الزمن.



ويشهد المهرجان، في دورته الخامسة، تواجدا قويا للأفلام الفلسطينية؛ حيث سيتم عرض مجموعة من 22 فيلما قصيرا تم تصويرها بالكامل في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية في خضم الحرب الدائرة، والتي تحمل اسم "من المسافة صفر" بمبادرة أطلقها المخرج الفلسطيني من غزة رشيد مشهراوي.



هذا التخصيص يعكس احتفاء المهرجان بسرديات وقصص المخرجين، من خلال عروض تسلط الضوء على الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، ويعزز دور السينما كوسيلة لنقل قصصهم وتجاربهم إلى العالم.



الأفلام الفلسطينية المشاركة تتنوع بين وثائقيات وأفلام روائية قصيرة، مما يتيح للجمهور فرصة لمشاهدة مشاهد متنوعة من الحياة في غزة والتفاعل مع قصص إنسانية مؤثرة. ويسهم هذا التواجد في إثراء المهرجان وإبراز أهمية السينما الفلسطينية في نقل صوت ومعاناة الشعب الفلسطيني إلى المنصات الدولية.



وليس هذا الفيلم وحسب، بل هنالك أفلام مختلفة من فلسطين تسرد وتوثق الكثير عن حياة الفلسطنيين ومعاناتهم في ظل وجود الاحتلال وممارساته الوحشية التي أثرت على حياتهم، ففي فيلم "في قاعة الانتظار"، للمخرج معتصم طه، تدور الأحداث بروح كوميدية في قاعة الانتظار بأحد المستشفيات الإسرائيلية، حيث يصطحب حسين، من فلسطينيي الداخل المحتل، والدته الأرملة حديثًا رشيدة (70 عامًا) إلى موعدها الطبي. وبينما يعمل حسين على إنهاء بحثه الأكاديمي قبل الوقت المحدد على جهازه الكمبيوتر المحمول، تحاول رشيدة، التي لم تخرج من منزلها منذ ثلاثة أشهر، التواصل مع الآخرين بلغتها العبرية المحدودة.



أما فيلم "سوكرانيا 59" لعبد الله الخطيب، فيحكي بإنسانية كبيرة، التعايش بين عائلتين لاجئتين من جنسيتين مختلفتين ولا يجمعهما سوى "مرارة اللجوء" هربا من الحرب. وتظهر قصة الفيلم التي تجري أحداثها بإحدى المدن الألمانية بدقة كيف يمكن للأزمات أن توحد البشر على الرغم من اختلافاتهم.



بينما يؤكد فيلم "المفتاح"، لمخرجه راكان مياسي، حق الفلسطيني في العودة لأرضه، وهو مستوحى من إحدى قصص كتاب "100 عام ما بعد النكبة" الذي يضم 12 قصة قصيرة. وتدور أحداثه حول عائلة إسرائيلية تواجه قلقا متواصلا تبدأ من الطفلة ثم الأم ثم الأب بأن هناك من يحاول أن يفتح باب المنزل ليلا، وكأن أرواح الفلسطينيين تطاردهم لأنهم أخذوا أرضهم وبيوتهم. كما يعرض فيلم للمخرج إبراهيم حنظل ويركز على الأطفال الفلسطنيين، وفيلم "حقبات" للمخرجة ملاك أبو حمدة.



"وداعا طبريا": حكاية نساء فلسطين عبر الأجيال

فيلم لينا سويلم الوثائقي، يبحث في ذاكرة شخصيته الرئيسية هيام عباس والدة المخرجة وأيضا الممثلة العالمية التي عرفت باسم مارسيا روي في مسلسل Succession؛ حيث تسرد من ذاكرة والدتها قصة أربعة أجيال من نساء العائلة اللاتي عشن واختبرن الشتات والانفصال عن الوطن والأرض بسبب الاحتلال.

ليس هذا وحسب، بل في "وداعا طبريا"، تبرز سويلم دور الذاكرة والتراث والعائلة في تشكيل هوية كل جيل، من خلال تاريخ يزخر بقصص الحب والحزن والقوة والصمود.



عباس التي لعبت دور البطولة في "الخلافة" و"رامي" و"بليد رانر 2049"، هي حلقة الوصل بين هذه الأجيال الأربعة من النساء في عائلتها؛ حيث تروي أحداث حياتها في قريتها التي غادرتها لتتبع حلمها بأن تصبح ممثلة في أوروبا، وحياتها في باريس وهي تقرأ القصائد التي كتبتها عن عائلتها. ومن خلال عيني هيام، تركز سويلم على قصة تهجير عائلتها خلال نكبة العام 1948، حيث تم تطهير 700 ألف فلسطيني عرقيا من منازلهم لإقامة دولة الاحتلال الصهيوني، هي رحلة حزن وخسارة وصمود تفتح أبواب أحزان الماضي.



إلى جانب الأفلام المنزلية والمواد الأرشيفية، نرى عباس تنظر إلى الصور القديمة، وتتذكر شبابها، بل وتغني أداء غنائيا لقصيدة كتبتها في مراهقتها، لكن جزءا كبيرا من الفيلم يدور حول زيارة عباس وسويلم العام 2018 إلى قرية دير حنا، موطن العائلة، بالقرب من بحيرة طبريا. هناك، تلتقي بوالدة عباس المعلمة وأخواتها.



يفتتح الفيلم بفيديوهات وصور أرشيفية من ذاكرة عباس في منزل المخرجة سويلم التي ولدت في باريس وهي في طريقها إلى قرية هيام في دير حنا بفلسطين، لحظات مليئة بالفرح والتقاليد العائلية الدافئة، حيث كانت إجازات عائلتها مليئة بالحفلات والفرح التي تظهر هيام وابنتها سويلم في صغرها برفقة جدتها الكبرى أم علي وجدتها نعمت على شرفتها.



ولكن تغير كل شيء فجأة، ففي العام 1948، طُردت أم علي وعائلتها من قريتهم الأصلية طبريا، وانفصلوا عن ابنتها حسنية، التي أُجبرت على العيش في مخيم للاجئين السوريين ولم تتمكن من رؤية عائلتها لمدة 30 عامًا. فيما رُفض منح عائلة هيام حق العودة إلى ديارها.



وتروي قصص أم علي وحسنية ونعمت وهيام الصدمة التي تلت ذلك، تلك الروايات تعكس قوة الرابط الأسري الفلسطيني، والشوق للعودة إلى الوطن، والذكريات المشتركة لتاريخهم الجماعي وإرثهم الذي أبقاهم على قيد الحياة.

تبدأ قصة حياة عائلة عباس في دير حنا في العام 1948؛ حيث تم تهجير أم علي وزوجها حسني جد سويلم الأكبر من قريتهما الأصلية طبريا، برفقة أطفالهما الثمانية، واستقروا في دير حنا. ولكن بسبب الصدمة، توفي حسني حزنًا. وبعد وفاة زوجها، عملت أم علي كخياطة لتربية أطفالها الثمانية، بما في ذلك والدة هيام، نعمت. وعلى الرغم من العدوان، أكملت نعمت تعليمها وحققت أحلامها في أن تصبح معلمة.



المخرجة سويلم تجمع ذاكرة الأجيال الأربعة النسائية عبر تعليق صور قديمة لعائلتها وقريتهم على الجدران، جنبًا إلى جنب مع هيام، لفهم تاريخهم. ونجد في الفيلم هيام عباس التي تركت كل شيء في دير حنا قد بدأت حياة جديدة في فرنسا، تواجه صعوبة في التحدث عن حياتها.



وباختلاف عن الأفلام الوثائقية التي تقوم بطرح أسئلة على الشخصية الرئيسية وبانتظار الحصول على إجابة، تقوم سويلم بتتع والدتها هيام عباس وتوثيق أكثر لحظاتها سعادة وألما، فيما تنظر عباس بصعوبة للكاميرا بشكل مباشر وهي التي وقفت أمام أهم الممثلين، منهم الممثل العالمي المصري عمر الشريف، ومع ذلك، فإن القصص التي ترويها سويلم وهيام تسد الفجوات في تاريخ العائلة من النزوح والندم والأحزان والتراث، باستخدام لقطات أرشيفية من النكبة ومقاطع فيديو منزلية في دير حنا.



في الفيلم الوثائقي، تزور هيام ونعمت وسويلم طبريا، وتتجول هيام بسيارة والدتها عبر الحي باحثة عن الأماكن التي بقيت في ذاكراتها حية، لكنها تجد أن كل شيء قد تغير، وتهدمت معظم المعالم التي تعرفها، ولم يتبق سوى المسجد القديم، المهجور منذ الاحتلال.



يزخر الفيلم بالمشاهد العاطفية التي تعكس لحظات عائلية دافئة، مثيرة ذكريات أليمة، وموثقة الضعف لشخصية الفيلم الرئيسية هيام عباس، وأخرى تظهر الترابط الأسري لتلك النساء اللاتي حافظن على رباطة جأشهن رغم كل ما مررن به.

على الرغم من أن الفيلم يخلو من التفاصيل، لكنه ليس فيلما عن عباس في المقام الأول، بل عن تاريخ من الاقتلاع والانفصال، "وداعا طبريا" هو فيلم وثائقي يستكشف الحنين إلى العائلة والنتائج المدمرة للنفي القسري والانفصال.



وإن أكثر من يجسد تجربة النزوح هو عمة عباس، حسنية، التي استقرت في مخيم للاجئين في سورية؛ حيث زارت هيام عمتها الكبرى، حسنية، وعند عودتها، عانقت عائلتها في فلسطين واستنشقت رائحتها، غير قادرة على لم شملها، لأن دولة الاحتلال ترفض حق الفلسطينيين في العودة.



يُظهر فيلم "وداعا طبريا" معنى الانتماء إلى مكان ما. فما تزال قصص النكبة حاضرة ومستمرة في الوقت الذي يشاهد فيه العالم أجمع الإبادة الجماعية المروعة للفلسطينيين في غزة والاعتداءات العنيفة في الضفة الغربية، ولا تختلف اللقطات الأرشيفية المعروضة التي تفيض بمشاهد الحنين والألم في الفيلم الوثائقي عن الواقع الذي يواجهه الفلسطينيون الآن ويعيشونه منذ 75 عاما، ففي مرحلة ما، يذكّر الفيلم عباس سويلم بشعار العائلة: "لا تفتح البوابة لألم الماضي"، لكن الفيلم يفعل أكثر من ذلك.

ملصق الفيلم