وداعا لآلام المفاصل.. وعليك بهذه التوابل

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دبي-قالت مجموعة من الخبراء: "إن هناك ثلاثة توابل رئيسية يمكن إضافتها إلى نظامنا الغذائي لتقليل خطر الإصابة بآلام المفاصل في وقت لاحق من الحياة". بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".- الثوم: يحتوي الثوم على مركبات مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في منع تلف وتآكل الغضروف الناتج عن التهاب المفاصل.- الكركم: أظهرت التجارب فائدة في الكركم، فهو مضاد للالتهابات يمكن أن يقلل من آلام المفاصل وتورمها.من الأفضل تناوله مع الفلفل الأسود، لأن الجسم قادر على امتصاصه بشكل أفضل.- الزنجبيل: الدراسات أظهرت، أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل، ومن الأفضل استخدامه طازجا.وترتبط آلام المفاصل بالعديد من الأعراض، كما يأتي:- عدم الراحة. - التورم. - التهيج. - التصلب.- انتشار الالتهاب إلى مفاصل أخرى في الجسم. - انتفاخ أو وذمة في منطقة المفصل.- احمرار الجلد. - حمى شديدة.من المهم اتباع بعض الأمور التي تساعد على الوقاية من الإصابة بآلام العضلات، مثل ما يأتي:- تجنب التمارين التي تزيد من الضغط على العضلات. - تجنب السمنة وتخفيف الوزن قدر الإمكان. - عمل تمارين إحماء قبل أي نشاط جسدي.- (وكالات)