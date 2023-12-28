ورشة تحاكي الدراما التربوية وتوظيفها ضمن المنهاج الدراسي

معتصم الرقاد

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أقيمت في جامعة اليرموك ورشة الدراما التربوية وتوظيفها ضمن المنهاج الدراسي، بحضور عميد كلية الفنون الدكتور علي الربيعات ورئيس قسم الدراما المشرف العام على الورشة وأستاذ الدراما التربوية الدكتور بلال ذيابات.وأقيمت هذه الورشة للطلبة في قسم الدراما وتخصص الدراما التربوية في سبيل إكساب الطلبة خبرات متنوعة من الميدان التربوي.وتمت استضافة المخرج عيسى الجراح الخبير في عالم الدراما التعليمية ومسرح الطفل ومسرح الدمى في التربية، حيث تحدث عن كل هذه الوسائل وأهميتها دراسيا، وفي تلقي المعلومة داخل الغرفة الصفية، وكذلك مسرحة المنهاج واعطاء الطلبة كيفية صياغة مشهد درامي مأخوذ عن درس وتقديمه كوجبة سهلة يشارك فيها الطالب.إلى ذلك، تناولت الورشة الدمى وسيلة تعليمية في غرس القيم التربوية وإيصال المعلومة في الغرفة الصفية وكذلك اللعب المسرحي والألعاب الشعبية ومسرحتها للأطفال؛ لتساهم في فتح المدارك لدى الطفل وخلق جو من المتعة والاكتشاف ليكون منتجا وفاعلا في الغرفة الصفية.