الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ورشة تحاكي الدراما التربوية وتوظيفها ضمن المنهاج الدراسي

جانب من الورشة-(من المصدر)
جانب من الورشة-(من المصدر)
 أقيمت في جامعة اليرموك ورشة الدراما التربوية وتوظيفها ضمن المنهاج الدراسي، بحضور عميد كلية الفنون الدكتور علي الربيعات ورئيس قسم الدراما المشرف العام على الورشة وأستاذ الدراما التربوية الدكتور بلال ذيابات.اضافة اعلان
وأقيمت هذه الورشة للطلبة في قسم الدراما وتخصص الدراما التربوية في سبيل إكساب الطلبة خبرات متنوعة من الميدان التربوي.
وتمت استضافة المخرج عيسى الجراح الخبير في عالم الدراما التعليمية ومسرح الطفل ومسرح الدمى في التربية، حيث تحدث عن كل هذه الوسائل وأهميتها دراسيا، وفي تلقي المعلومة داخل الغرفة الصفية، وكذلك مسرحة المنهاج واعطاء الطلبة كيفية صياغة مشهد درامي مأخوذ عن درس وتقديمه كوجبة سهلة يشارك فيها الطالب.
إلى ذلك، تناولت الورشة الدمى وسيلة تعليمية في غرس القيم التربوية وإيصال المعلومة في الغرفة الصفية وكذلك اللعب المسرحي والألعاب الشعبية ومسرحتها للأطفال؛ لتساهم في فتح المدارك لدى الطفل وخلق جو من المتعة والاكتشاف ليكون منتجا وفاعلا في الغرفة الصفية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

وحشية العدوان على غزة تضاعف معاناة ذوي الإعاقة وتقلص فرص النجاة

منذ2 ساعة
العنف ضد الأطفال

كيف نواجه العنف ضد الأطفال؟

منذ2 ساعة
عامل مفاجئ يزيد من خطر الإصابة بتجلط الدم

عامل مفاجئ يزيد من خطر الإصابة بتجلط الدم

منذ2 ساعة
Untitled-1

افتتاح مقر لمجلس اللسان العربي في نواكشوط بمكرمة من الشارقة

منذ2 ساعة
green-honeycreeper-1-6685152-1702467556221

اكتشاف علمي... طائر نصفه ذكر والنصف الآخر أنثى

منذ7 ساعة
"الصغار ينسون".. عبارة "تتهدم" أمام جيل مقاوم يعتبر فلسطين قضيته المركزية

"الصغار ينسون".. عبارة "تتهدم" أمام جيل مقاوم يعتبر فلسطين قضيته المركزية

27 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

تهجير أمة: ما الذي أدى إلى (وتسبب في) كارثة غزة وإسرائيل‏

ترجمات |26 كانون الأول 2023
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات |25 كانون الأول 2023
 