"وسام" بعددها الجديد ترصد الجهود المبذولة بمجال العلم والمعرفة

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عن وزارة الثقافة، صدر العدد 341 من مجلة الطفل الثقافية والأدبية "وسام"، تحت العنوان الرئيسي "العودة إلى المدارس"، مشتملا على إحصائيات وأرقام تفيد الطفل، وتؤكد حجم النهضة العلمية والتعليمية في الأردن، وحجم الجهود المبذولة لتوفير الأجواء التعليمية لأطفال الوطن، وحجم الاستثمارات المسخرة في مجال العلم والمعرفة.ووفق المجلة وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، فقد بلغ عدد الطلبة في المدارس 2244751 طالبا وطالبة، موزعين على المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ووكالة الغوث.وقدمت المجلة العدد لتأكيد أهمية مواكبة الطلبة للتطور، بالاطلاع على جوانب التقدم، حيث يركز العدد على موضوع الذكاء الاصطناعي بنشر رسومات تستخدم برامج خاصة تعمل في هذا النطاق، وأكدت هيئة التحرير، أن الذكاء الاصطناعي لن يحل بحال من الأحوال محل الطلبة ورسوماتهم الزاهية في مجله وسام.اشتمل العدد، على قصة "رهام في المكتبة"، من سيناريو سناء الحطاب، ورسوم راشد الكباريتي، وقصة "أشياء صغيرة" ليوسف الغزو ورسوم عامر زهدي، وقصيدة "لمدارسنا عدنا" لعلي البتيري، وقصة "الصديق" التي شارك فيها مكي محمد علي من السودان.كما اشتملت المجلة، على أحاديث نبوية في الخلق الكريم، وتواصل العدد بقصة لجمال أبو حمدان بعنوان "البحث عن القطعة الضائعة" من رسوم كفاح محمود، وزاوية "على طريق الإبداع" للفنانة التشكيلية يارا غازي انعيم، كما اشتمل "نادي وسام" المختص بمواضيع تشجيعية للطفل والمواهب الواعدة ومشاركات القصة والشعر والمقالة، على مشاركة كل من: سما محمد أحمد حول "سفانة بنت حاتم الطائي"، وموضوع "المدرسة وسيلتنا لتحقيق الحلم" للطالب مهند خالد عباس، إضافة إلى صور لبراعم وسام من أصدقاء المجلة.وكذلك شاركت الطالبة غدير سامي العلي، بموضوع "وبدأت رحلة العلم"، والطالب شادي صلاح الدين بموضوع "ننشد كل صباح للوطن"، وشارك الطالب بشار حسين من قصيدة للشاعر يوسف حمدان بعنوان "مدرستي لحن نشيدي"، وفي زاوية"اسألوا وسام" التربوية أجابت المجلة عن استفسارات مواضيع تواجه الأطفال، كالخجل.واشتملت المجلة، على خبر حول ورشة رسم للأطفال لجمعية رعاية اليتيم في البقعة، وخبر عن توزيع جوائز مسابقة "الكاتب الصغير"، بالتعاون مع مجلة وسام، وشارك منذر أبو حلتم بقصة "ماهر يذهب إلى الروضة"، من رسوم ليانا طوقان، لنكون مع زاوية "تسالي ورسوم"، كما تناولت زاوية "علوم وتكنولوجيا" موضوع "كيف يعيش رواد الفضاء؟"، وترجم محمود برهوم الحكاية الأفريقية "سكان القمر".وشارك الدكتور محمد عبد الله القواسمه بمسرحية "عصفوران" من رسوم أماني البابا، وأعدت هيئه التحرير باب "مكتبتي" بموضوع أنغام الفرح "، كما شارك الدكتور محمود الشلبي بقصيدة "تحيا لغتي"، أما زاوية "أغنيات للأطفال"، فكانت من كلمات يوسف حمدان وألحان خليل بورنو بعنوان "كل الدنيا مسرورة".يشار، إلى أن هيئة تحرير مجله وسام تكونت من: منير حسني الهور رئيسا للتحرير، محمد جمال عمرو مديرا للتحرير، إبراهيم العامري سكرتيرا للتحرير، وعضوية كل من: علي البتيري، يوسف البري، إبراهيم السواعير، عمار الجنيدي، مازن شديد. أما تصميم وإخراج المجلة، فكان للفنان محمد الزعبي، كما كانت لوحة الغلاف في هذا العدد باستخدام الذكاء الاصطناعي.