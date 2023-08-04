وسوف يعود حاملا الحب لجمهور جرش.. وأبو تايه يتألق بالفلكلور الأردني

رشا كناكرية

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عمان - ليلة طال انتظارها حملت في طياتها شوقا ولهفة للقاء يجمع الجمهور بمحبوبهم سلطان الطرب جورج وسوف، في أمسية فنية احتضنها المسرح الجنوبي بمشاركة الفنان الأردني سعد أبو تايه، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37، وسط حضور غفير.وبعد غياب، اجتمع الجمهور الأردني بالفنان وسوف الذي أطربهم بوصلة غنائية أعادتهم لسنين مضت عنوانها الطرب الجميل.هتافات "أبو وديع" وصوره، ملأت مدرجات الجنوبي قبل ساعات من الحفل استعدادا لليلة من العمر.الشاب محمد عبدالله وأصدقاؤه المغتربون لم يفوتوا هذه الليلة مع "أبو وديع"، ليمددوا الإجازة للاستمتاع بصوته العذب. ووصف محمد جمهور أبو وديع، بقوله "جمهور غير وحفلة غير وشعور ما بيوصف".أما خالد وأصدقاؤه، فجمعهم حبهم لسلطان الطرب بالرغم من صغر سنهم، إلا أنهم من عشاق صوت "أبو وديع".وبدأت الأمسية الفنية بوصلة غنائية قدمها الفنان الأردني سعد أبو تايه، الذي أشعل الأجواء بصوته بمجموعة من الأغاني الأردنية التراثية والفلكلورية، وبدأها بأغنية "يا سعد" التي زادت من حماس الجمهور وأدخلت الفرح لقلوبهم ليتفاعلوا معه ويشاركوه الغناء.ورحب أبو تايه بالجمهور، وعبر عن سعادته بهذه الليلة الاستثنائية، بقوله "سعيد بوجودي وشرف كبير لي أن أكون جزءا من هذه الليلة بوقوفي مع سلطان الطرب".واستكمل أبو تايه بعدها الحفل بباقة من أجمل الأغاني التي تنوعت بين الوطنية والتراثية، ومنها: "مرعيه يالبنت مرعيه" و"نزلن على البستان" و"بسك تيجي حارتنا" و"وين على رام الله" و"احنا زلم الجد الجد" و"يا بيرقنا العالي" و"ردي شعراتك".كما قدم أبو تايه الدحية الأردنية والدبكات، وكرم مدير مهرجان جرش أيمن سماوي الفنان الأردني سعد أبو تايه.ومع اقتراب موعد اللقاء مع سلطان الطرب، تعالت الهتافات وضجت المدرجات استعدادا لليلة من العمر، ومن خلف ستارة سوداء طل "أبو وديع" على جمهور جرش الذي استقبله بحب ولهفة كبيرة.وعلى مدى ساعة ونصف، أطرب سلطان الطرب جمهوره بأغانيه التي يحفظها عن ظهر قلب ليرددها معه، فكانت البداية مع أغنية "حد ينسى قلبه"، مخاطبا جمهور جرش الذي لم ينس حبه له.ومن بعدها، استكمل حفلته بباقة من أجمل أغانيه، ومنها "كده كفايه" التي سلطن بها الجمهور على صوته الطربي الأصيل، وأتبعها بأغنية "جانا الهوا جانا" و"بتعاتبني على كلمة".واشتعلت الأجواء مع غنائه "كلام الناس"، وتعالت الأصوات وزاد الحماس ليطغى صوت الجمهور على صوته حبا له، ومع "صابر وراضي" و"خسرت كل الناس" زاد حماس محبيه.ومع نهاية الحفل، كانت الهتافات باسم "أبو وديع" تملأ المدرجات، تعبيرا عن شكرهم وحبهم له، فبالرغم من وضعه الصحي، إلا أنه أصر على إمتاع جمهوره المشتاق لصوته.وكرم مدير المهرجان أيمن سماوي، المطرب وسوف، بدرع المهرجان، شاكرا إياه على هذه الليلة المميزة.