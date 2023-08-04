الجمعة 04 آب 2023
النسخة المطبوعة

وسوف يعود حاملا الحب لجمهور جرش.. وأبو تايه يتألق بالفلكلور الأردني

1691156531829097900
الفنان الأردني سعد أبو تايه
عمان - ليلة طال انتظارها حملت في طياتها شوقا ولهفة للقاء يجمع الجمهور بمحبوبهم سلطان الطرب جورج وسوف، في أمسية فنية احتضنها المسرح الجنوبي بمشاركة الفنان الأردني سعد أبو تايه، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37، وسط حضور غفير.اضافة اعلان
وبعد غياب، اجتمع الجمهور الأردني بالفنان وسوف الذي أطربهم بوصلة غنائية أعادتهم لسنين مضت عنوانها الطرب الجميل.
هتافات "أبو وديع" وصوره، ملأت مدرجات الجنوبي قبل ساعات من الحفل استعدادا لليلة من العمر.
الشاب محمد عبدالله وأصدقاؤه المغتربون لم يفوتوا هذه الليلة مع "أبو وديع"، ليمددوا الإجازة للاستمتاع بصوته العذب. ووصف محمد جمهور أبو وديع، بقوله "جمهور غير وحفلة غير وشعور ما بيوصف".
أما خالد وأصدقاؤه، فجمعهم حبهم لسلطان الطرب بالرغم من صغر سنهم، إلا أنهم من عشاق صوت "أبو وديع".
وبدأت الأمسية الفنية بوصلة غنائية قدمها الفنان الأردني سعد أبو تايه، الذي أشعل الأجواء بصوته بمجموعة من الأغاني الأردنية التراثية والفلكلورية، وبدأها بأغنية "يا سعد" التي زادت من حماس الجمهور وأدخلت الفرح لقلوبهم ليتفاعلوا معه ويشاركوه الغناء.
ورحب أبو تايه بالجمهور، وعبر عن سعادته بهذه الليلة الاستثنائية، بقوله "سعيد بوجودي وشرف كبير لي أن أكون جزءا من هذه الليلة بوقوفي مع سلطان الطرب".
واستكمل أبو تايه بعدها الحفل بباقة من أجمل الأغاني التي تنوعت بين الوطنية والتراثية، ومنها: "مرعيه يالبنت مرعيه" و"نزلن على البستان" و"بسك تيجي حارتنا" و"وين على رام الله" و"احنا زلم الجد الجد" و"يا بيرقنا العالي" و"ردي شعراتك".
كما قدم أبو تايه الدحية الأردنية والدبكات، وكرم مدير مهرجان جرش أيمن سماوي الفنان الأردني سعد أبو تايه.
ومع اقتراب موعد اللقاء مع سلطان الطرب، تعالت الهتافات وضجت المدرجات استعدادا لليلة من العمر، ومن خلف ستارة سوداء طل "أبو وديع" على جمهور جرش الذي استقبله بحب ولهفة كبيرة.
وعلى مدى ساعة ونصف، أطرب سلطان الطرب جمهوره بأغانيه التي يحفظها عن ظهر قلب ليرددها معه، فكانت البداية مع أغنية "حد ينسى قلبه"، مخاطبا جمهور جرش الذي لم ينس حبه له.
ومن بعدها، استكمل حفلته بباقة من أجمل أغانيه، ومنها "كده كفايه" التي سلطن بها الجمهور على صوته الطربي الأصيل، وأتبعها بأغنية "جانا الهوا جانا" و"بتعاتبني على كلمة".
واشتعلت الأجواء مع غنائه "كلام الناس"، وتعالت الأصوات وزاد الحماس ليطغى صوت الجمهور على صوته حبا له، ومع "صابر وراضي" و"خسرت كل الناس" زاد حماس محبيه.
ومع نهاية الحفل، كانت الهتافات باسم "أبو وديع" تملأ المدرجات، تعبيرا عن شكرهم وحبهم له، فبالرغم من وضعه الصحي، إلا أنه أصر على إمتاع جمهوره المشتاق لصوته.
وكرم مدير المهرجان أيمن سماوي، المطرب وسوف، بدرع المهرجان، شاكرا إياه على هذه الليلة المميزة.
فرقتا "جوقة بيات" و"الأخوين شحادة" تحييان حفلا غنائيا في جرش

فرقتا "جوقة بيات" و"الأخوين شحادة" تحييان حفلا غنائيا في جرش 02 آب 2023

"شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة "أبدع" في دورتها 19

"شومان" تعلن القائمة القصيرة لجائزة "أبدع" في دورتها 19 02 آب 2023

"الحرية النفسية" تقنية علاجية نحو الخروج من "دوائر الاختناق" وتغيير السلوكيات

"الحرية النفسية" تقنية علاجية نحو الخروج من "دوائر الاختناق" وتغيير السلوكيات 02 آب 2023

"انقطاع" يؤول لخلو ذاكرة أطفال وشباب من أسماء الأقارب بالأسر الممتدة.. وخبراء يوضحون

"انقطاع" يؤول لخلو ذاكرة أطفال وشباب من أسماء الأقارب بالأسر الممتدة.. وخبراء يوضحون 01 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1690970656316061000

الريادية أبو قلبين تؤسس مشروعا هندسيا يصنع بيئات افتراضية تفاعلية

منذ1 ساعة
1691062739077961300

"رائدات الصبيحي" و"النساء العربيات" تتكاتفان بحملات توعوية تمنع انتهاك حقوق العاملات

03 آب 2023
سرطان الدماغ

البكتيريا الفموية.. هل تزيد من الإصابة بالسكتة الدماغية؟

03 آب 2023
1691057539467772500

علماء يتوقعون إصابة نصف سكان الأرض بالاضطرابات النفسية

03 آب 2023
1691057539507772900

أمير الغناء العربي يطرب جمهور "الشمالي" بأغنيات الفن الجميل

03 آب 2023
1691057539487772700

"الأهلي الشركسي" تبدع برقصات الشموخ والجمال في "الجنوبي"

03 آب 2023
افكار و مواقف

المعركة القضائية الإسرائيلية التاريخية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات | منذ1 ساعة
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
 