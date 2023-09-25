الإثنين 25 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

وصول أول عينة لتربة جمعتها "ناسا" من كويكب

وصول أول عينة لتربة جمعتها "ناسا" من كويكب
وصول أول عينة لتربة جمعتها "ناسا" من كويكب
  اخترقت كبسولة تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" الغلاف الجوي للأرض، وهبطت في صحراء ولاية يوتاه الأميركية، أول من أمس، حاملة على متنها أكبر عينة للتربة على الإطلاق جمعت من كويكب ليستفيد منها العلماء.اضافة اعلان
وانفصلت الكبسولة عن المركبة الروبوتية أوسيريس-ريكس، بينما كانت الأخيرة تمر على ارتفاع 67 ألف ميل من الأرض، لتضع رحالها داخل منطقة هبوط محددة غرب سولت ليك سيتي في منطقة الاختبار والتدريب التابعة للجيش الأميركي بولاية يوتاه، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز. عربية".
وجاء هذا الهبوط الذي أذاعته ناسا في بث مباشر، ليتوج مهمة مشتركة مدتها 6 سنوات بين إدارة الطيران والفضاء وجامعة أريزونا.
وهذه العينة هي الثالثة التي تنقل من كويكب إلى الأرض لتحليلها، وذلك بعد مهمتين مماثلتين لوكالة الفضاء اليابانية سابقتين في العامين 2010 و2020، لكن هذه العينة هي الأكبر على الإطلاق.
وجمعت أوسيريس-ريكس عينتها قبل 3 سنوات من كويكب "بينو"، وهو كويكب صغير غني بمركبات الكربون اكتشف في 1999، ويصنف على أنه "جسم قريب من الأرض"، لأنه يمر بالقرب نسبيا من كوكبنا كل 6 سنوات، إلا أن احتمالات الاصطدام بعيدة.
ويتشكل بينو فيما يبدو من مجموعة مفككة من الصخور ويبلغ عرضه 500 متر فقط، لكنه صغير مقارنة مع كويكب تشيكسولوب الذي ضرب الأرض قبل نحو 66 مليون عام وقضى على الديناصورات.
وكانت المركبة أوسيريس-ريكس قد انطلقت في أيلول (سبتمبر) 2016 ووصلت إلى بينو في 2018، ثم قضت نحو عامين تدور حول الكويكب قبل أن تقترب بدرجة كافية لانتزاع عينة من سطحه بواسطة ذراعها الآلية في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2020.
وشرعت المركبة الفضائية في رحلة للعودة إلى الأرض مسافتها 1.2 مليار ميل في أيار (مايو) 2021 شملت الدوران حول الشمس مرتين.
وتقدر عينة بينو بنحو 250 غراما، وهو ما يتجاوز بكثير العينة المنقولة من كويكب ريوجو العام 2020 وبلغت 5 غرامات، والعينة الضئيلة التي جاءت من كويكب إيتوكاوا في 2010.
وبمجرد تأمين الكبسولة، ستنقل العينة جوا إلى "غرفة نظيفة" بمنطقة الاختبار والتدريب في يوتاه للفحص الأولي، قبل نقلها إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستون لتقسم إلى عينات أصغر كي يستفيد بها نحو 200 عالم في 60 مختبرا حول العالم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مؤسسة عبدالحميد شومان

"شومان" تعلن أسماء الفائزين بجائزة "أبدع"

منذ2 ساعة
الجوع

لماذا نشعر بالجوع؟

منذ2 ساعة
"بوح مختلف".. منصات رقمية لنساء ينشدن العدالة في قضايا حقوقية

"بوح مختلف".. منصات رقمية لنساء ينشدن العدالة في قضايا حقوقية

منذ3 ساعة
1695557515963386400

اضطرابات النمو والتشخيص الخاطئ للأطفال.. خطر يدفع ثمنه الآباء

24 أيلول 2023
1695554678363293200

المقهى الثقافي يجمع محبي القراءة بفعاليات متنوعة في الأغوار الجنوبية

24 أيلول 2023
1695548217763080200

علماء يكتشفون سببا جديدا محتملا لمرض ألزهايمر

24 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ليس نقدا للحكومة الحالية

ماهر أبو طير |اليوم

توقف المشاريع الوطنية!

محمود الخطاطبة |اليوم

التسهيلات والنمو والودائع وما علاقتنا؟

يوسف محمد ضمرة |اليوم

ألمانيا تتطهر من المحرقة / الهلوكوست

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاتصالات بين الشركات والهيئة

سلامة الدرعاوي |اليوم

تعديل وزاري.. بين الصعوبة وخيبة أمل الاختيار!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات | منذ2 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات |24 أيلول 2023
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
 