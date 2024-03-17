ياميش رمضان.. فوائد ونصائح

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عمان- يعد ياميش رمضان من ضمن تجهيزات رمضان ويكون حاضرا على الموائد، وسنتحدث اليوم عن فوائد ياميش رمضان، وأيضاً نصائح مهمة عند اختياره وتخزينه.ما ياميش رمضان؟ياميش رمضان مصطلح غريب علينا، ولكن مع انتشار الثقافات بين الشعوب، فالياميش هو مصطلح يطلق على الفواكه المجففة والمكسرات، وأتت كلمة ياميش في الأصل من اللهجة المصرية، وتم استخدامها في العهد الفاطمي، أما الآن فتناول الياميش من العادات الرمضانيّة التي سرعان ما انتشرت في الوطن العربي. فالجمع بين المكسرات والفواكه المجففة التي تعتبر من الحلويات في طبق واحد يوفر للإنسان وجبة مغذية شبه متكاملة، فهي تحتوي على عناصر غذائيّة مهمة لجسم الإنسان فالمكسرات تمد الجسم بالبروتينات، والدهون، وغيرها، أما الفواكه المجففة، فتمد الجسم بالفيتامينات، والمعادن المختلفة، والألياف.مكونات الياميش الأساسية، تشتمل المكسرات في ياميش رمضان على الفستق، والبندق، واللوز، والكاجو، إضافة إلى الجوز، وتشتمل الفواكه المجففة على الزبيب، أو الكشمش، وكذلك المشمش المجفف، والتين المجفف، وقمر الدين، وغيرها، وهذه كلها يتم تجفيفها وتناولها، وهذه المكونات يتم توفيرها قبيل دخول شهر رمضان.طريقة تناول الياميشيمكن تناول هذه المكونات التي تجتمع في الياميش كنوع من أنواع أطباق التحلية، ويمكن أيضاً تناولها كنوع من العصائر، وأبرز أنواع العصائر الخشاف المعروف لدى أهل مصر، أو كما يسمونه أيضاً بسيد العصائر، وهذا النوع من المشروبات عرف أصلا في تركيا، لكن في مصر أضافوا بعض التعديلات إليه، وتشتمل هذه التعديلات على نقع مجموعة من الفواكه المجففة كالتين، والمشمش، إضافة إلى التمر، أو البلح المجفف.فوائد القراصيا في ياميش رمضانالقراصيا هي البرقوق المجفف، وتعتبر من أشهر أنواع الياميش وأكثرها تفضيلا وتتميز بقيمة غذائية كبيرة، حيث تحتوي على البوتاسيوم، والحديد، والكالسيوم، كما تحتوي على فيتامين أ، وفيتامين ب6، وفيتامين سي. تساعد القراصيا على الوقاية من الإمساك والأنيميا والحماية من هشاشة العظام، كما أن لها خصائص مضادة للسرطان.فوائد التمر في ياميش رمضانإن التمر هو روح رمضان كما نعلم جميعاً، فعليه يتم الإفطار ويمكن أن يستخدم في حشو العديد من أنواع الحلويات والمخبوزات، كما أن هناك مشروب التمر باللبن اللذيذ، والخشاف الرمضاني وكرات التمر والعديد من الوصفات الأخرى التي تشترك جميعا في أن قوامها التمر. ولأنه ملقب بملك الأطعمة، فليس من الغريب أن تعلم أن التمر هو مصدر رائع للكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والصوديوم، والبوتاسيوم، والكبريت، وحمض الفوليك وعدد من الفيتامينات.إن فوائد التمر لا تنتهي فهو يساعد على تخفيف الإمساك واضطرابات الأمعاء والوقاية من الأنيميا وتقوية العظام، والعديد من الفوائد المهمة الأخرى للبشرة والشعر أيضاً.فوائد التين المجفففي ياميش رمضانالتين المجفف مصدر جيد للألياف، لذا فهو يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، كما يساعد على خفض ضغط الدم، وحماية العظام بفعل محتواه من الكالسيوم، كما أن له خصائص مضادة للسرطان. ومن الجدير بالذكر، أنه يجب عدم الإفراط في تناوله، نظراً لاحتوائه على نسبة كبيرة من عنصر البوتاسيوم، فإنه قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات بالكلى وخصوصاً لدى مرضى القصور الكلوي.فوائد المشمش المجفف في ياميش رمضانيحتوي المشمش المجفف على مستويات عالية من الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين E، كما أن هناك أيضًا كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والكاروتينات موجودة فيه.يساعد المشمش المجفف على تقوية النظر وتنشيط الدورة الدموية، وتحسين عملية الهضم، وأظهرت الأبحاث أن المشمش المجفف قادر على تحسين تخثر الدم في الجسم، هذا أمر رائع بالنسبة لأولئك الذين يعانون من اضطرابات النزيف، ولكن يمكن أن يكون خطيرًا بالنسبة لأولئك الذين يتناولون أدوية سيولة الدم، أو إذا كانت لديهم بعض أمراض القلب والأوعية الدموية.فوائد الزبيب في ياميش رمضانالزبيب هو العنب المجفف، ويعتبر من أهم الضيوف حلولاً على مائدة رمضان، حيث إنه شريك في معظم أنواع حلويات رمضان، كما يستخدم في العديد من الوصفات الأخرى، مثل أطباق الأرز بالطرق المختلفة. للزبيب فوائد رائعة للهضم وتحسين صحة الأسنان والعظام، ومعادلة حموضة الدم، ومحاربة العدوى الفيروسية.نصائح مهمة لشراء وتخزين الياميشحتى تستطيع الحصول على فوائد الياميش التي تم ذكرها يجب التأكد من جودته، ويمكنك اتباع النصائح الآتية:قد تكون معرفة جودة الفواكه المجففة صعبة بعض الشيئ، لذا عند شراء الياميش، يجب التأكد من المصدر وأنه غير منتهي الصلاحية أو مخزن من العام الماضي.اختيار الثمار الجافة بلا سوائل أو تعرق أو بقع غريبة اللون عليها.عدم شراء كمية كبيرة جدا حتى لا تفسد مع عدم الاستخدام.حفظ الياميش في درجة حرارة معتدلة مائلة للبرودة، فدرجات الحرارة المرتفعة تساعد على إفساده بسرعة. الحفاظ على مكان التخزين من الرطوبة وتساقط السوائل على الياميش، فذلك قد يكون بيئة خصبة للبكتيريا.إن فوائد الياميش الرائعة لا تعني أنه عليك الإفراط في تناوله بكميات كبيرة، فذلك قد يحمل المخاطر بما في ذلك ما يأتي:زيادة الوزن بسبب ارتفاععدد السعرات الحراريةارتفاع نسبة السكر في الدم.بعض الأنواع قد يكون لها تأثير سلبي على الكلى نظرا لارتفاع نسبة البوتاسيوم فيها، كما ذكرنا في المشمش المجفف.يحتوي الياميش على كميات مرتفعة من السكر، مما قد يسبب تسوس الأسنان خاصة لدى الأطفال.الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/وزارة الصحة