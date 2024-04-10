الأربعاء 10 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

10 وصفات منزلية فعالة جداً في محاربة قشرة الشعر

تعبيرية
تعبيرية

تتعرّض فروة الرأس لمجموعة من العوامل التي تتسبّب بإصابتها بالقشرة أبرزها: الإجهاد النفسي، الفطريات، التبدلات المُناخية بالإضافة إلى استعمال مُستحضرات وأدوات تصفيف تُلحق الأذى بها. وقد أثبتت بعض الوصفات الطبيعيّة فعاليتها في القضاء عليها، تعرّفوا على أبرزها فيما يلي.

تُشكّل المكونات الطبيعيّة عناصر ضروريّة في مجال مُحاربة القشرة، إذ يُمكن تحضير قناع مُفيد في هذا المجال من خلال خلط زيت جوز الهند المعروف بخصائصه المُرطّبة والمُضادة للبكتيريا مع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي أو زيت اللافندر الأساسي نظراً لمفعولهما المُهدئ والمُضاد للفطريات. يُنصح بتطبيق كمية وافرة من هذا الخليط على فروة الرأس وتدليكها جيداً لتنشيط الدورة الدمويّة. يُترك هذا القناع لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء الفاتر، فمن شأن مكوناته أن تُزيل القشرة وتعتني بصحة وحيوية فروة الرأس والشعر.

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- وصفات منزليّة مُفيدة:

 

• التدليك بالعسل:
يُنصح بإضافة مقدار ملعقة صغيرة من العسل إلى فنجان من الماء الدافئ واستعمال الخليط لتدليك فروة الرأس قبل غسل الشعر.

 

• قناع خل التفاح:

 يتألف هذا القناع من مكوّن واحد فقط هو خل التفاح. يكفي تدليك الشعر به جيداً قبل حوالي ساعة من غسل الشعر بالشامبو.

• خلطة زيت الليمون الأساسي والزبادي:
يكفي إضافة 7 قطرات من زيت الليمون الأساسي إلى مقدار فنجان من الزبادي. يُطبّق هذا الخليط على الشعر قبل الشامبو، على أن يتمّ تدليكه جيداً ثم تركه لحوالي عشر دقائق قبل شطفه جيداً وغسل الشعر بالشامبو الذي تستعملونه عادةً.

• استعمال زيت مُضاد للفطريات:
يكفي الاستعانة بالزيت الأساسي المُضاد للفطريات الذي يُناسبكم: الأوكاليبتوس، البالماروزا، المريميّة، الليمون، اللافندر، إكليل الجبل، الصعتر، وشجرة الشاي. يمكن إضافة قطرتين من أي زيت تختارونه إلى الشامبو الذي تستعملونه.

• مُقشّر الملح:
لتحضيره يكفي إضافة حفنة من الملح الناعم إلى نصف كوب من الماء وتدليك فروة الرأس بهذا الخليط لتنشيط الدورة الدمويّة والتخلّص من القشرة.

• قناع شجرة الشاي:
يُطبّق هذا القناع على الشعر الرطب، لتحضيره يكفي إضافة 20 قطرة من خلاصة شجرة الشاي إلى 5 ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا. وهو يُترك على الشعر لمدة ساعة قبل شطفه جيداً.


• مزايا بيكربونات الصودا المُضادة للقشرة:
يتمتع هذا المكوّن بمفعول سحري. يُنصح بإضافة ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا إلى الشامبو الذي تستعملونه على أن يتمّ تدليكه بنعومة على الشعر وشطفه جيداً.

 

• نقيع الصعتر:
يُستعمل نقيع الصعتر أو الزيزفون بارداً لشطف الشعر بعد غسله وتفويحه.

• خلطة زيت الزيتون والثوم:
لتحضيرها يكفي إضافة فص مهروس من الثوم إلى مقدار ربع كوب من الزيت وتسخينه قليلاً ثم تركه يبرد. يتمّ تدليكه على فروة الرأس وتغليف الشعر بمنشفة دافئة لحوالي ساعة فبل غسله بشامبو ناعم وشطفه جيداً للتخلّص من أي بقايا للزيت عليه.

• بذور الحلبة:
تندرج هذه البذور ضمن أنواع البهارات المُستعملة في المطبخ الهندي. وهي تتمتّع بالعديد من الخصائص نظراً لغناها بالبروتينات والحوامض الدهنيّة التي تُعزّز نمو الشعر وتقي من ظهور القشرة. يُنصح بنقع حفنة منها في كوب من الماء لمدة ليلة كاملة ثم هرسها في اليوم التالي لتتحوّل إلى عجينة يسهل تطبيقها على فروة الرأس لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة، على أن يتمّ شطفها بعد ذلك وغسل الشعر بشامبو ناعم يتمّ شطفه جيداً بالماء.

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