السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

200 بذرة في كل حبة فراولة.. ما أبرز فوائدها؟

الفراولة
الفراولة
هل أنت من مُحبّي ثمار الفراولة؟ إذا ستشعر بالسرور حتما عندما تتعرف إلى فوائدها العديدة والمتنوعة. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية"
وتُعتبر الفراولة مصدرا غنيا لمجموعة واسعة من المركبات المغذية، مثل السكريات، والفيتامينات، والمعادن، إضافة إلى المركبات غير المغذية والنشطة بيولوجيا، مثل الفلافونويدات، والأنثوسيانين، والأحماض الفينولية.اضافة اعلان
وبشكل عام، تساهم جميع هذه المركبات في تعزيز صحة الإنسان والوقاية من الأمراض. وقد تناولت مجموعة كبيرة من الدراسات فوائد استهلاك الفراولة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا.
وتأتي من بينها:
الوقاية من اضطرابات الالتهاب والإجهاد التأكسدي
الحدّ من الاضطرابات المرتبطة بالسمنة ومخاطر أمراض القلب
الحماية من أنواع مختلفة من السرطان.
وتُعتبر الفراولة من بين أكثر أنواع الفاكهة شعبية، حيث تمتاز بمذاقها الحلو عند قطفها في الوقت المناسب.
وتحتوي على نسبة عالية من فيتامين (C)، والألياف، والبوتاسيوم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information".
وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، أن فيتامين "سي" يُساهم في تقوية المناعة.
ويتواجد في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل: الخضار، كالفلفل الرومي، والفاكهة من بينها الجوافة، والبرتقال، واليوسفي.
حقائق ممتعة
ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" بعض الحقائق عن فاكهة الفراولة، والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.
وتأتي من بينها:
الفراولة ليست توتًا من الناحية الفنية نظرًا لوجود بذورها في الخارج.
يوجد حوالي 200 بذرة صغيرة في كل ثمرة فراولة.
يوجد أكثر من 600 نوع من الفراولة.
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