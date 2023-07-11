الثلاثاء 11 تموز 2023
النسخة المطبوعة

3 أعراض ناتجة عن آثار الحرارة قد تكون إشارات لحالات صحية مقلقة

3 أعراض ناتجة عن آثار الحرارة قد تكون إشارات لحالات صحية مقلقة
3 أعراض ناتجة عن آثار الحرارة قد تكون إشارات لحالات صحية مقلقة
مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها بلدان عدة حول العالم، قد تتفاعل أجسامنا بطرق معينة لأنها تتكيف مع هذا الطقس المتطرف.
ويمكن أن يؤدي الطقس الأكثر سخونة والتعرض لأشعة الشمس إلى زيادة مخاطر حدوث مشكلات مثل الجفاف والصداع، على سبيل المثال.اضافة اعلان
ومع ذلك، فإن تأثيرات الحرارة يمكن أن تخفي مشكلات صحية أساسية أخرى، بحسب الدكتور يوهانس أويس، الطبيب العام في Broadgate General Practice بلندن.
وفي حديث له مع صحيفة "ذي إكسبريس" البريطانية، كشف أويس عن ثلاثة أعراض لمشاكل طبية يمكن الخلط بينها وبين تأثيرات الطقس الحار، وهي:
التعب 
قال الدكتور أويس إن حرارة الصيف يمكن أن تجعل الكثير من الناس يشعرون بالتعب أو الضعف، ولكن الإرهاق المستمر أو المفرط يمكن أن يكون عارضا أساسيا للعديد من الحالات الطبية المختلفة بما في ذلك فقر الدم واضطرابات الغدة الدرقية وعدوى معينة.
وشرح أويس: "إذا وجدت أنك مرهق بشكل مستمر، أو أن التعب يزداد حدة بشكل تدريجي، فعليك التفكير في طلب المشورة من أخصائي طبي. إذا أخذنا اضطرابات الغدة الدرقية كمثال، فإن الغدة الدرقية لا تنتج في ظروف قصورها ما يكفي من الهرمونات التي تلعب دورا مهما في تنظيم التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة في الجسم. ومن ناحية أخرى، يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تفرز الغدة الدرقية كمية زائدة من هرموناتها. وبينما يرتبط فرط نشاط الغدة الدرقية بشكل شائع بأعراض مثل زيادة مستويات الطاقة والقلق، ما يزال التعب يحدث".
والتعب هو أيضا من الأعراض الشائعة بين مرضى السرطان.

الصداع
قال الدكتور أويس إن التعرض للحرارة أو الشمس يترك العديد من الأشخاص يعانون من الصداع في الطقس الحار، ولكن الصداع الشديد أو المتكرر يمكن أن يرتبط أيضا بأمراض أكثر خطورة مثل التهاب الجيوب الأنفية أو ارتفاع ضغط الدم.
وأوضح أن ارتفاع ضغط الدم وزيادة الضغط على الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك تلك الموجودة في الدماغ، يمكن أن يؤدي إلى صداع مؤلم.
وتابع: "الطقس الحار يمكن أن يرفع ضغط الدم أيضا. ويستجيب الجسم للحرارة عن طريق توسيع الأوعية الدموية بالقرب من سطح الجلد لإطلاق الحرارة والتبريد. ونتيجة لذلك، يزداد تدفق الدم إلى الجلد، وقد تنقبض الأوعية الدموية في أجزاء أخرى من الجسم بشكل طفيف".
صعوبات في التنفس
قال الدكتور أويس إن الهواء الحار الرطب يمكن أن يجعل التنفس أكثر صعوبة قليلا، لكن ضيق التنفس قد يشير أيضا إلى أمراض الجهاز التنفسي الأساسية مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).
وتابع أويس: "إذا كانت صعوبات التنفس شديدة أو مستمرة، فإن العناية الطبية ضرورية. وغالبا ما يتسم مرض الانسداد الرئوي المزمن بالتهاب مزمن في الشعب الهوائية، وهو ناتج بشكل أساسي عن التعرض الطويل الأمد للمهيجات مثل دخان السجائر أو تلوث الهواء أو المخاطر المهنية. ويؤدي هذا الالتهاب إلى تضييق الشعب الهوائية وتثخينها، ما يقلل من مرونتها ويعيق تدفق الهواء، وهو ما يجعل التنفس صعبا".
وإذا كنت تعاني من هذه الأعراض ولا تعتقد أنها بسبب الحرارة، يجب عليك التحدث إلى طبيبك العام.-(وكالات)
انطلاق فعاليات الموسم الرابع من ملتقى إربد للشعر الشعبي

انطلاق فعاليات الموسم الرابع من ملتقى إربد للشعر الشعبي 08 تموز 2023

مشاركة المشاعر

مشاركة المشاعر مع الأحبة والأصدقاء.. "ملجأ" يمنح الروح الطمأنينة 08 تموز 2023

جانب من انتظار الاهالي لابنائهم لحين الانتهاء من اداء الامتحان - (تصوير: امير خليفة)

بقاء أولياء أمور على أبواب المدارس هل يمنح طلبة "التوجيهي" الاطمئنان؟ 05 تموز 2023

من تصاميم الكسواني - (من المصدر)

زينب الكسواني.. تصميمات تجمع ما بين التراث والعصرية بألوان مفعمة بالحياة 05 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من إطلاق الحملة الإعلامية التوعوية- (من المصدر)

"حياتك قرارك.. فكر باختيارك" حملة توعوية بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية

منذ23 ساعة
تسوق -تموين-(وكالات)

مواد غذائية يمكنك تناولها بعد انتهاء مدة صلاحيتها.. تعرف عليها

10 تموز 2023
1688900349675272900

سمبوزيوم بنك القاهرة عمان للفنون يعلن عن فناني الدورة السابعة

09 تموز 2023
1688898444115195100

افتتاح مهرجان صيف الملتقى الثقافي للمكفوفين

09 تموز 2023
1688898444145195300

"الكفيل المالي".. توقف المدين عن السداد يقود لمنازعات وقطيعة اجتماعية

09 تموز 2023
كشف طريقة لزيادة التركيز

كشف طريقة لزيادة التركيز

09 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

خطة إسرائيل للحدود مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

أوضاع الأردنيين.. الصمت أفضل!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قراءة في النمو الاقتصادي

سلامة الدرعاوي |اليوم

هل اقتربت الثورة من الجمهورية الخامسة؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

مأزق السلطة وتقويتها

سميح المعايطة |اليوم

الحزب في الأردن أسير اثنين

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات | منذ23 ساعة
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
 