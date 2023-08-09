3 فوائد مقابل 3 سلبيات لتناول وجبة خفيفة ليلا

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دبي- كشف استطلاع للرأي، أجراه مجلس المعلومات الغذائية الدولي للعام 2021، أن 60 %، من البالغين في الولايات المتحدة يعترفون بتناول وجبة خفيفة بعد الساعة 8 مساءً. كما توصلت مراجعة علمية، أجريت العام الحالي ونشرتها دورية Nutrients، أن الوجبات الخفيفة تمثل 20 % من إجمالي مصادر الطاقة الغذائية للبالغين، بحسب ما نشره موقع Eating Well.يوجد فوائد وعيوب محتملة لتناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، لكن يمكن أيضًا عند تجنب بعض الأخطاء أن يتمكن الشخص من الحفاظ على عادات الأكل الصحية، كما يأتي:الفوائد الصحيةيمكن عند حسن اختيار مكونات الوجبات الخفيفة المتأخرة الاستفادة من المزايا الآتية:1. تغذية الجسميمكن أن يكون تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، فرصة لتزويد جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية، التي ربما فاته خلال النهار. يمكن اختيار الأطعمة المغذية والمعالجة بشكل ضئيل مثل الزبادي اليوناني مع التوت، أو البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة مع الحمص، أو جزء صغير من المكسرات المختلطة لإرضاء الجوع وتغذية الجسم بالفيتامينات والمعادن.2. النوم بشكل أفضليمكن لتناول وجبة خفيفة ومتوازنة قبل النوم، أن تعزز النوم بشكل أفضل عن طريق منع الاستيقاظ الناتج عن الجوع في الليل. تظهر الأبحاث، مثل مقال نشر العام 2018، في مجلة الصحة واللياقة التابعة للـACSM، أن تناول وجبة خفيفة صحية قبل النوم يعد ممارسة جيدة للنوم إذا كان الشخص جائعًا في الليل.تقول اختصاصية التغذية كيليسي كونيك: "يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم أو الميلاتونين في الحصول على قسط أفضل من الراحة أثناء الليل".3. تنظيم نسبة السكر في الدموفقًا لمراجعة علمية نشرت في الدورية الأميركية للتغذية السريرية العام 2022، فإن تناول وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل تتضمن الأطعمة الغنية بالبروتين يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة طوال الليل. يمكن تناول وجبات خفيفة تجمع بين البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة، مثل التفاح مع زبدة الجوز أو الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة مع الأفوكادو.سلبيات محتملةفي المقابل، تشمل قائمة الآثار السلبية لتناول وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل، ما يأتي:1. مشاكل في الجهاز الهضمي:وفقًا لمقال نشر العام 2020، في الدورية الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، يمكن أن يؤدي تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي أثناء النوم، مثل عسر الهضم وحرقة المعدة والارتجاع الحمضي. لذا، يجب تجنب الأطعمة الدسمة أو الغنية بالتوابل واختيار الوجبات الخفيفة سهلة الهضم، مثل وعاء صغير من دقيق الشوفان أو موز مع زبدة اللوز.2. نوبات أرق: تقول الدكتورة كونيك: "إن تناول الأطعمة التي تتطلب مجهودًا كبيرًا للهضم، مثل الأطعمة الغنية بالدهون أو الوجبات الدسمة أو المليئة بالسكريات، تؤدي إلى استيقاظ الشخص بشكل متكرر طوال الليل".3. زيادة الوزن: تحذر الدكتورة كونيك من أن "تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة إذا كان يتم تناولها أثناء مشاهدة التلفاز أو نشاط آخر لا يدرك فيه الشخص ما يأكله، لأنه يكون من السهل التهام المزيد من الطعام أكثر مما كان سيتناوله في ظروف أخرى"، وتنصح بأهمية اختيار الأطعمة المغذية منخفضة السكريات المضافة والدهون المشبعة، مع التركيز على الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتينات والألياف لتعزيز الشبع ومنع الإفراط في تناول الطعام. -(العربية نت)