"4 HEALTH EDU" منصة تعنى بصحة الأطفال عن طريق الترفيه

ديمة محبوبة

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عمان - اللعب طريقة تجذب الطفل، وتؤثر به، ويستخدمها خبراء لتوصيل الأفكار إليه بطريقة ناجعة، ويمكن معرفة ما يدور في خلده وأفكاره من خلال اللعب.لجأت مؤسسة 4HEALTH EDU رهف أبو مياله لهذا المشروع من محافظة البلقاء وصولا لصحة جيدة للأطفال.رهف الناشطة الشبابية والمجتمعية والمدربة للمهارات الصحية قامت على مدار أربعة أعوام ومن خلال شغفها الكبير في التعليم الصحي للأطفال بتوجيه النصائح لهم بطرق مبتكرة وممتعة من خلال اللعب.ومن هنا جاءت فكرة المشروع المستفيد من الخدمات التي تقدمها حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز mySTARTUP ضمن شراكتها مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC لدعم الشركات الناشئة وتطوير أعمالها.تقول رهف "من خلال خبرتي في التعليم الصحي للأطفال حيث واجهتني كمدربة مهارات صحية مشكلة كبيرة متمثلة بغياب وجود أدوات وألعاب تعليمية تدعم التعلم الصحي للطفل من خلال اللعب حيث أن أمثل وسيلة لتعليم الأطفال هي من خلال التعلم باللعب، وبعد بحث مستمر لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تواجهني كمدربة مهارات صحية، بإيجادي الحل ظهرت فكرت مشروع 4HEALTH EDU.وتوضح أنه مشروع يقدم خدمات التعليم الصحي للأطفال من خلال مجموعة فريدة من الألعاب التعليمية التي تم تصميمها بعناية لتشجيع الأطفال من عمر (2-8 أعوام) على تبني عادات صحية إيجابية حيث ترتبط كل لعبة تعليمية من خلال QR code موجود عليها بفيديوهات تفاعلية للتعليم الصحي موجودة على منصتنا learn.4healthedu، وذلك لتسهيل تعلمهم للمفاهيم الصحية بصورة تفاعلية ومبسطة، إذ تضمن من خلال هذه الأدوات التعليمية أن الأسلوب التعليمي هو أسلوب فعال.وتؤكد أنه جاذب لاهتمام الاطفال ويساعدهم على تعلم المهارات الصحية بطريقة شيقة وممتعة، بالتالي تساعد على توفر نمور صحيح وتطور بدني وعقلي للأطفال.وتؤكد أنها من خلال هذا المشروع تعمل على تعزيز تطبيقهم للمفاهيم الصحية التي تسعى من خلالها إلى تحسين صحة الأطفال ورفع مستوى وعيهم الصحي وتحسين مستقبلهم للأفضل.وعن مؤسسي المشروع؛ تتحدث رهف بأن راما محمد يوسف هي شريكة بالمجال التقني للمشروع، ولديها خبرة في هذا المجال ومتخصصة في الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة وهي المسؤولة عن المنصة التعليمية ومتابعتها.وتقول رهف خلال مقابلتها لـ"الغد" "تم تأسيس المشروع في نهاية عام2023 بهدف توفير خدمات تعليم صحية تفاعلية وممتعة للأطفال من خلال مجموعة من الألعاب بفيديوهات تعليمية تفاعلية وملموسة تنهض بهم وتحقق لهم مستقبلاً لامعا".وتؤكد أن تفاعل أهالي الأطفال للمرحلة العمرية المستهدفة كبير، إذ كانوا يبحثون عن ألعاب تعليمية مبتكرة تدعم التعلم الصحي لأطفالهم بصورة تفاعلية ومن خلال اللعب.وعن آلية العمل في المشروع تؤكد رهف أنها تتمثل بتصميم هذه الألعاب وتوفيرها للطلب داخل المنصة التعليمية وداخل محلات البيع بالتجزئة المختارة ومن خلال عملهم على الفيديوهات التعليمية وتصويرها ومونتاجها ووضعها على المنصة إذ إنها متوفرة في كل وقت ولكل مكان.من أهم التحديات التي تواجه رهف هي قلة فرص الحصول على التمويل، حيث ما يزال المشروع بحاجة لتمويل مالي لاستكماله وإتمامه بالصورة الصحية والتي تضمن له الاستدامة.وتؤكد أن مؤسسة إنجاز قدمت دورا كبيرا في دعم المشروع من خلال حاضنة الأعمال MYSTATUP بتوفيرها مساحات عمل واستشارات مع متخصصين وتدريبات ساعدت في تطوير المشروع .تخطط رهف في المستقبل للتوسعة في مواضيع التعليم الصحي المطروحة من قبل مشروعها وشمولها جميعها لضمان عملية تعليمية متكاملة الأركان ومستمرة بالشكل الصحيح.وتعمل حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز، ضمن شراكتها مع لجنة الإنقاذ الدولية لتوفير الدعم الكامل للشركات الريادية التي تقودها النساء لتقدم حلول مبتكرة وتكون جزء من تنمية عجلة الاقتصاد الوطني.