الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

5 سلبيات للأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية

أرشيفية
أرشيفية
دبي- يتكون النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية عادة من وجبات غذائية متكاملة، إذ يحتوي على وجبات تحتوي على 800 سعرة حرارية أو أقل في اليوم. وتراعي بعض الأنظمة منخفضة السعرات تلبية المتطلبات اليومية الموصى بها من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية والبروتينات.اضافة اعلان
ومن أبرز الملاحظات على الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات، أن الكربوهيدرات تكاد تكون غائبة أو ربما تحل محل جزء من البروتين. ينصح خبراء التغذية بأن يتم اتباع الحمية منخفضة السعرات الحرارية في حالات المرضى الذين يعانون من مؤشر كتلة الجسم بين 27 و30، بخاصة إذا كانت المضاعفات الطبية التي يعاني منها المريض بسبب زيادة الوزن تشكل مخاطر صحية خطيرة. وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "WIO News"، فإن هناك 5 سلبيات محتملة للأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، كما يلي:
- نقص التغذية: إن التقييد الشديد للسعرات الحرارية يؤدي غالبا إلى عدم تناول العناصر الغذائية الأساسية، بما يشمل الفيتامينات والمعادن والبروتينات. وبطبيعة الحال، إن الامتناع عن تناول تلك العناصر لفترات مطولة يؤدي إلى مشاكل صحية.
- فقدان العضلات: يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة للغاية إلى فقدان العضلات، مما قد يؤدي إلى ضعف الأداء والتعب والإنهاك الجسدي.
- تباطؤ التمثيل الغذائي: إن فقدان الوزن السريع من خلال الأنظمة منخفضة السعرات يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي، بل ويمكن أن يجعل استعادة الوزن أكثر احتمالا بمجرد معاودة اتباع أنماط الأكل الطبيعية.
- المخاطر الصحية: تشمل المخاطر الصحية المحتملة لاتباع أنظمة غذائية منخفضة السعرات الحرارية، من دون استشارة طبيب متخصص، اختلال توازن الشوارد الكهربائية وحصوات المرارة وعدم انتظام ضربات القلب وتساقط الشعر والدوخة والتعب.
- الضغط النفسي: يكون من الصعب في بعض الأحيان الاستمرار في تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية على المدى الطويل بسبب آثارها الجانبية المحتملة، وربما يؤدي التقييد الشديد للسعرات الحرارية إلى ضغوط نفسية وشعور بالضيق ربما يؤدي إلى نتائج عكسية.-(العربية نت)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

ما بين رمضان والعيد: رحلة مرضى "اضطرابات الأكل" تتصاعد.. واختصاصيون يحذرون

منذ1 ساعة
فريق مدرسة الروم الارثوذكس الفائز-(من المصدر)

فريق "الروم الأرثوذكس" يحصد جائزة في المسابقة الدولية للعلوم والتكنولوجيا

منذ1 ساعة
تعبيرية

تنظيم الوقت فرصة للترفيه بالعيد وتهيئة النفس لعودة الحياة الطبيعية

منذ1 ساعة
تعبيرية

خطر عدم الاهتمام بنظافة الأسنان قد يصل للسرطان

منذ1 ساعة
تعبيرية

أعراض الأرق التي تستدعي معالجة طبية

منذ1 ساعة
تعبيرية

شكوك حول حقن إنقاص الوزن وراء 20 حالة وفاة في بريطانيا

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إسرائيل تختبر سيناريوهات الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

بداية تسخين لماراثون العبدلي

جهاد المنسي |اليوم

الأمم المتحدة من جديد

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل تكون الفوضى والدمار الخيار ما بعد العدوان؟

سميح المعايطة |اليوم

برقيات مغلفة بالسكر لنشر الفوضى

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات | منذ1 ساعة
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 