السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

5 طرق كي تعيش حياة أفضل كشخص بالغ هذا العام.. ما هي؟

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5 طرق كي تعيش حياة أفضل كشخص بالغ هذا العام.. ما هي؟
عمان-الغد- أن تكون بالغا وتسعى لتحقيق أحلامك وتتحمل علاقات ومسؤوليات الكبار، تمثل تحديًا مهما بلغت من العمر. لكن يمكنك التخلص من خمسة أمور لديك القدرة على التحكم بها نسبيًا، قد تشكل انطلاقة جيدة لأي أمر آخر ترغب بتحقيقه خلال العام 2024، والسنوات اللاحقة. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".اضافة اعلان
1. أوقف اشتراكا أو اثنين
هل ثمة شيء أكثر أهمية من معرفة أين تصرف أموالك؟ يحتمل أن يكون هناك رسوم متكررة لقاء خدمة بث مثلًا، أو تطبيق إنتاجي لم تعد تستخدمه، أو عضوية حافظت عليها بعدما أصبحت غير مفيدة. يذكرك هذا التمرين بمراقبة تلك النفقات الصغيرة بشكل منتظم لأنّك في حال تجاهلتها قد تتحول إلى نفقات كبيرة.
2. جردة عامة للأصدقاء
من قال لك: "إنّ الصداقة أمر سهل، يكذب عليك". حتى الأشخاص المفضلين لديك قد يتلاشون من حياتك عندما تصبح المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها كبيرة. لذا قم بإعداد قائمة بجميع الأشخاص الذين تريد منحهم الكثير من الحب هذا العام، وأعد إحياء صداقات تعني لك خلال هذا العام. وأسوة بأي شيء آخر، قد يستغرق الأمر بعض الجهد المقصود.
3. تعلم مهارة منزلية جديدة
لا أحد يعرف كل شيء. هل تعرف كيفية إصلاح الضوء الخلفي؟ تغيير الإطارات؟ كم عمر مرشحات الهواء في منزلك؟ متى كانت آخر مرة قمت فيها بتنظيف ماكينة القهوة؟ هل تعرف كيفية تنظيف صانع القهوة الخاص بك؟ أين وضعت مطفأة الحريق؟ هل تعرف كيفية تنظيف قنوات المجفف، أو البلاط، أو سد فتحة صغيرة في الحائط؟
الإنترنت غني بالأشخاص الذين ينتظرون مشاركتك هذه المعرفة، وقد يكون التعلم مفيدًا حقًا. كلما عرفت أكثر، زادت ثقتك بنفسك، وقلت المفاجأة في المرة التالية التي تشعر فيها بانزعاج بسيط.
4. خصص وقتا للحفاظ على صحتك العقلية
لسبب ما، نعتقد أن مرحلة البلوغ توازي التوتر في يومياتنا. وهذا أمر منطقي لأن الحياة مرهقة. لكن كي تكون شخصًا بالغًا وفعالاً ينجز الأمور ويتمتع بعلاقة جيدة مع نفسه، عليك بالإقدام على أمر ما للتخفيف من عبء ذلك. خصص لنفسك 15 دقيقة يوميًا فقط لممارسة أي نشاط يمنحك الهدوء، مثل شرب الشاي، والحديث الإيجابي عن النفس، وتمارين التمدد. فهذا هو كل ما تحتاجه للشروع بالحفاظ على صحتك العقلية.
5. حدد ما يثير اهتمامك
لدى البالغين الناجحين إحساس بالأولوية التي تحدد خياراتهم، بدءًا من قراراتهم المالية، وحتى كيفية قضاء وقتهم. لا بأس بخوض هذه التجربة أيضًا.  لكن كيف ستحقق ذلك؟ ما الذي يجب عليك التركيز عليه؟ ما هي الخطوات الصغيرة التي يمكنك اتخاذها يوميًا لتحقيق ذلك؟ سجل ما تشعر به عندما تفكر بما ستحقه مستقبلًا. إنّ العمل من خلال هذا قد يمنحك إحساسًا متجددًا بالهدف الذي ترغب بتحقيقه، وهذا مهم ليس فقط للنجاح ولكن لعيش حياة طويلة وسعيدة.
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