5 فواكه تسهم في تخفيف آلام المفاصل

اضافة اعلان

عمان- التهاب المفاصل هو مصطلح واسع يشير إلى مجموعة من الحالات التي تتميز بالتهاب المفاصل وتيبسها وألمها، ويمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار ويمكن أن يكون ناتجا عن عوامل مختلفة، بما في ذلك العمر أو الجينات أو الإصابة أو اضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والهدف الأساسي من التحكم في التهاب المفاصل هو تخفيف الألم وتقليل الالتهاب وتحسين حركة المفاصل، وإليك 5 فواكه لها خصائص يمكن أن تساعد في آلام التهاب المفاصل والالتهابات.أفضل 5 فواكه لالتهاب المفاصل- التفاح مليء بالفوائد الصحية، فهو مصدر غني لمادة الكيرسيتين، وهي مادة الفلافونويد المعروفة بتأثيراتها المضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد الكيرسيتين على تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يساعد بدوره على تقليل أعراض التهاب المفاصل، من خلال دمج التفاح في نظامك الغذائي، قد تساعد على تقليل الالتهاب وتخفيف أعراض التهاب المفاصل.- يشتهر الكرز، بفوائده المحتملة في إدارة التهاب المفاصل، ويحتوي على الأنثوسيانين، وهي مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد على تقليل الالتهاب والألم في الجسم، وأظهرت الدراسات أن تناول الكرز يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في علامات الالتهاب وانخفاض مستويات الألم بين الأفراد المصابين بالتهاب المفاصل.- يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين، والذي تمت دراسته لتأثيراته المحتملة المضادة للالتهابات، لقد ثبت أن البروميلين يقلل من إنتاج المواد الالتهابية في الجسم ويمنع نشاط بعض الخلايا الالتهابية، من خلال دمج الأناناس في نظامك الغذائي، قد تساعد على تقليل الالتهاب، والذي يمكن أن يوفر الراحة من أعراض التهاب المفاصل مثل آلام المفاصل والتورم.- التوت الأزرق، إذ يعد قوة غذائية غنية بمضادات الأكسدة ومختلف المركبات المفيدة، إنه مليء بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين، التي تمنحه لونه الأزرق النابض بالحياة، مضادات الأكسدة تساعد على مكافحة الالتهابات في الجسم عن طريق تحييد الجذور الحرة الضارة وتقليل الإجهاد التأكسدي، يحتوي على الأنثوسيانين الذي وجد أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، قد يسهم تضمين التوت الأزرق في نظامك الغذائي في تقليل الالتهاب وقد يخفف من أعراض التهاب المفاصل.- البرتقال، وهو مصدر كبير لفيتامين (C)؛ أحد مضادات الأكسدة القوية، يلعب فيتامين (C) دورا حيويا في تقليل الالتهاب والحماية من الإجهاد التأكسدي، عن طريق تناول البرتقال أو العصير، يمكنك زيادة تناول فيتامين (C) وتعزيز دفاعات الجسم المضادة للأكسدة، يمكن أن يساعد ذلك على تخفيف أعراض التهاب المفاصل.الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة