6 أعشاب يمكن أن تعزز الكولاجين بشكل طبيعي

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تعد التجاعيد جزءًا طبيعيًا من مرحلة الشيخوخة وتظهر بشكل واضح على أجزاء الجلد المكشوفة مثل الوجه والرقبة واليدين والساعدين، بحسب ما نشره موقع "مايو كلينك". وعلى الرغم من أن العوامل الوراثية تعتبر السبب الرئيسي الذي يحدد بنية الجلد وقوامه، فإن التعرض للشمس يأتي كأحد الأسباب الرئيسية والشائعة لظهور التجاعيد خاصة لدى أصحاب البشرة الفاتحة. كما تساهم الملوثات والتدخين في ظهور التجاعيد.ويؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية UV، إلى تسريع عملية الشيخوخة الطبيعية والذي يترجم إلى تجاعيد مبكرة، حيث إنها تقوم بكسر الأنسجة الضامة في البشرة، وهي عبارة عن ألياف الكولاجين والإيلاستين، والتي تقع في الطبقة العميقة من الجلد، التي تعرف باسم الأدمة. ويحذر الخبراء أيضًا، من أن التدخين يؤدي إلى المعاناة من المشكلة نفسها، لأنه يؤثر بشكل سلبي على إنتاج الجسم للكولاجين. وبحسب ما نشره موقع WIO News، فإن هناك 6 أعشاب يمكن أن يساعد تناولها في تحسين مستويات إنتاج الجسم للكولاجين بشكل طبيعي، كما بأتي:1. القرفةينمو نبات القرفة القديم، حيث يعيش منذ ما يقرب من 2000 عام، في ناميبيا. يتميز نبات القرفة بورقتين طويلتين فقط ونمط نمو فريد. ويساعد تناوله على تنشيط إنتاج الجسم للكولاجين بشكل طبيعي.2. الجينسنغ الهندييزيد الجينسنغ الهندي، وهو ما يُعرف أيضًا باسم الأشواغاندا، من إنتاج الكولاجين ويساعد في تغذية البشرة. كما أنه يجدد الخلايا الميتة.3. الجينسنغتمتلئ جذور الجينسنغ بالمركبات، التي تساعد في إبطاء فقدان الكولاجين والحفاظ على مرونة الجلد. إنها تعزز إنتاج الكولاجين وزيادة نشاط الدورة الدموية.4. الكركميقلل الكركمين، المركب الرئيسي الموجود في الكركم، الأكسدة والالتهابات مما يساعد في إصلاح الأنسجة ويزيد إنتاج الكولاجين.5. المورينغايشتهر نبات المورينغا بأنه غني بفيتامين C ويساعد في زيادة الكولاجين. تساعد مستحضرات المورينغا في جعل البشرة تبدو أكثر سمنة وأكثر إحكاما وتزيد من الدورة الدموية.6. الزنجبيلإن الزنجبيل مليء بمضادات الأكسدة التي تزيد من صحة الدم في الجسم وتعزز إنتاج الكولاجين. -(العربية نت)