الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

6 حالات صحية قد تكون كامنة وراء تغييرات تطرأ على اللسان

تعبيرية
تعبيرية
 كشفت دراسات مختلفة أن صحة الفم يمكن أن ترتبط بالعديد من الأمراض، ويمكن للتغييرات التي تطرأ على اللسان أن تكشف عن الكثير من الحالات الكامنة المقلقة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
ومن بين العلامات المنذرة التي يمكن رصدها على اللسان هي "اللسان الصدفي"، وهو عندما يكون هناك فجوات أو نتوءات على طول حافة اللسان في ما يشبه شكل الأصداف.
ووفقا للدكتور نيراج بانشال، رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين في مركز بن بريسبيتريان الطبي، فإن هذا "ينشأ عادة من ضغط اللسان المستمر على الأسنان"، وستكون قادرا على ملاحظة هذه الأعراض عند إخراج لسانك.
وعلى الرغم من أن "اللسان الصدفي" في حد ذاته ليس ضارا، إلا أنه قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية أساسية تحتاج إلى الفحص.
الأسباب التي قد تجعل لسانك ذا حافة صدفية:
- نقص فيتامينات: يمكن لنقص فيتامينات B مثل B12 وحمض الفوليك (B9) والريبوفلافين (B2)، أن يترك لثتك ملتهبة ولسانك منتفخا، وفقا للدكتور سوروش زغي، طبيب الأذن والأنف والحنجرة وجراح النوم، فإن "هذه الفيتامينات ضرورية لتجديد الخلايا والحفاظ على الأنسجة المخاطية السليمة في الفم".
ويمكن أن يؤدي تورم لسانك إلى ضغطه على أسنانك، ما يتسبب في ظهور الحافة الصدفية.
- تضغط على أسنانك أو تطحنها: قد يكون انقباض الأسنان أو طحنها أيضا سببا في اللسان الصدفي، وكلاهما شائع إذا كنت قلقا أو متوترا.
وقال الدكتور زاغي "إن هذه الحالات تمارس ضغطا إضافيا على جوانب اللسان، ما قد يؤدي إلى ظهور الصدفية بمرور الوقت".
وقد تجد نفسك تصر على أسنانك عندما تكون مستيقظا، ولكن يمكن أن يحدث ذلك أيضا عندما تكون نائما.
- تعاني من الجفاف: قد يؤدي عدم شرب ما يكفي من الماء والسوائل إلى تورم أنسجة الجسم، بما في ذلك اللسان، وهذا سيدفع لسانك إلى الضغط بقوة على أسنانك، ما يؤدي إلى ظهور حافة صدفية.
- انقطاع النفس النومي: هو حالة تؤدي إلى توقف التنفس وعودته مجددا أثناء النوم. وقد يلاحظ المصابون بهذه الحالة تغييرات على اللسان، بحيث تبدو حوافه صدفية.
وعندما يواجه المريض صعوبة في التنفس ليلا بسبب توقف النفس النومي، قد يضغط بلسانه على أسنانه دون وعي، وفقا للدكتور زغي، وهو ما يسبب "اللسان الصدفي".
- مشكلة في المفصل الصدغي الفكي: يربط المفصل الصدغي الفكي (TMJ) عظم الفك السفلي بالجمجمة. وقد تسبب الاضطرابات التي تؤثر عليه أعراضا مثل ألم الفك أو آلام الأذن أو صعوبة فتح الفم أو إغلاقه.
وأضاف الدكتور زغي: "إن الخلل الوظيفي المرتبط باضطرابات المفصل الصدغي الفكي يمكن أن يقلل من مساحة اللسان، ما يسهم في ظهوره بشكل صدفي".
- مشكلة في الغدة الدرقية: قصور الغدة الدرقية هو حالة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من الهرمونات.
والأعراض النموذجية لهذه الحالة هي التعب وزيادة الوزن والحساسية للبرد وجفاف الجلد والشعر والشعور بالاكتئاب. ولكن بالنسبة للبعض، يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى تورم اللسان، ما يجعله يضغط بقوة أكبر على الأسنان، وبالتالي ينتج عن ذلك لسان ذو حواف صدفية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

الأزمات تبرز القيم.. كيف تكشف النهايات عن المعادن الحقيقية؟

منذ2 ساعة
تعبيرية

دراسة: سمنة الأطفال تضاعف احتمالية الإصابة بالتصلب اللويحي

منذ2 ساعة
تعبيرية

فوائد الرياضة في رمضان.. 4 نصائح للمحافظة على رشاقة الجسم

منذ2 ساعة
تعبيرية

كيف يمكن الحفاظ على بياناتنا الرقمية؟

منذ2 ساعة
أرشيفية

خبراء تغذية: عشرات المليارات التي تنفق على المكملات الغذائية هي إهدار للمال

منذ2 ساعة
1712146537345027300

عيد الفطر.. فرحة دينية واجتماعية منتظرة لإضفاء البهجة على القلوب

03 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |04 نيسان 2024
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات |02 نيسان 2024
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
بس

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان
 
 