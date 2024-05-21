 
الأربعاء 22 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

7 أنواع صداع يمكن أن تصيبك.. تعرف عليها

تعبيرية
تعبيرية

تتنوع أشكال الصداع، وتختلف أسبابه، بحسب ما ورد على موقع "healthdirect" التابع للحكومة الأسترالية، حيث هناك أكثر من 200 شكل من أشكال الصداع، ولكل منه أعراض مختلفة. وفق ما نشر موقع "سي ان ان العربية".

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ما أنواع الصداع؟

 
الصداع التوتري: أكثر أنواع الصداع شيوعاً، وعادة ما يكون الألم على جانبي الرأس، إذ يشعر الشخص بالثقل. ويمكن أن يدوم ألم الرأس هذا ما بين 30 دقيقة و7 أيام.


الصداع النصفي: يعتبر مشكلة صحية شائعة، حيث يشعر الشخص إضافة إلى الصداع، بأعراض أخرى مثل الغثيان، أو القيئ، أو الشعور بالحساسية تجاه الضوء والضجيج. وعادة ما يكون الألم على جانب واحد من الرأس. ويمكن أن يدوم لساعات أو أيام. يشعر البعض بأعراض الصداع النصفي قبل نوبة الصداع أو خلالها، ويشعر هؤلاء بتغييرات في الرؤية مثل ومضات من الضوء، أو نقاط عمياء، أو أنماط متعرجة.


الصداع العنقودي: يعتبر نوعا نادرا من أنواع الصداع، ويمكن أن يكون مؤلماً جداً، وعادة ما يحدث في مجموعة من النوبات، إذ يكون الألم خلف عين واحدة. قد يترافق أيضاً مع سيلان في الأنف، وعين حمراء تخرج منها إفرازات مائية، يمكن أن يستمر حتى ثلاث ساعات، ويحدث مرات عدة، في اليوم.


صداع الجيوب الأنفية: يسبب الصداع الناتج عن مشاكل الجيوب الأنفية ضغطًا على الجبهة أو عظام الخد، على جانب واحد أو جانبي الوجه، بحيث يشعر الشخص بألم إذا ضغط عليها أو انحنى للأمام. وقد يشعر الشخص أيضًا بألم في الأسنان، ويعاني من انسداد أو سيلان في الأنف أو سعال.


الصداع الناتج عن الجفاف: يسبب الصداع الناتج عن الجفاف ألماً في أنحاء الرأس.


صداع الارتفاعات: الصداع الناتج عن الارتفاعات هو ألم شديد ونابض ينتشر في جميع أنحاء الرأس أو بشكل رئيسي عند جبهة الرأس، ويمكن أن يحدث مع أي تغيير في الارتفاعات. يمكن أن يسبب تسلق الجبال ألمًا في جميع أنحاء الرأس، ويزداد سوءًا مع ممارسة الرياضة.


الصداع الناتج عن انقطاع التنفس أثناء النوم
عادة، ما يشعر الشخص بالصداع الناتج عن انقطاع التنفس أثناء النوم عند الاستيقاظ في الصباح.

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