8 بدائل للقهوة تزيد من النشاط والتركيز تعرفوا عليها

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تمد القهوة الجسم بالطاقة والحيوية لكنها أيضاً تحتوي على بعض الأضرار، ويمكنك إدمانها بسهولة خاصة قهوة الصباح لذلك ينصح خبراء التغذية بتجربة مشروبات أخرى بديلة للقهوة قد لا تحتوي على جرعات كبيرة من الكافيين لكنها تمد الجسم بالطاقة، وتزيد من قدرتك الذهنية، والتركيز، لنتعرف في هذا المقال على أبرز بدائل القهوة.تحتوي القهوة على الكثير من الفوائد الصحية، وتمد الجسم بالنشاط، وتزيد من معدل التركيز لكن على الرغم من فوائدها إلا أنها تحتوي على عدة أضرار للجسم خاصة عند شربها بكميات كبيرة أو شربها صباحاً على الريق أو قبل النوم، فيما يلي أبرز أضرار القهوة:ارتفاع معدل ضربات القلب والخفقان بسبب الكافيين في القهوة الذي يسرع من معدل ضربات القلب. يمكن أن يؤدي الكافيين إلى تزايد التوتر خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من الضغط، ولا تحصل على قسط كافٍ من الراحة. شرب القهوة في أوقات متأخرة من اليوم يزيد من صعوبة النوم لأن الكافيين يبقى في نظامك لمدة خمس إلى ست ساعات. للقهوة تأثير ملين على الجسم، وتسبب العديد من المشكلات في المعدة خاصة إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء لذلك تجنب شرب القهوة إذا كنت تعاني الإسهال. القهوة تسبب الإدمان لأنك عندما تحاول التقليل من شربها قد تعاني من الصداع الناتج عن الانسحاب. يمكن أن يؤدي شرب القهوة يومياً إلى تفاقم أعراض القولون العصبي. الإفراط في شرب القهوة قد يجعل العظام أكثر هشاشة لأن الكافيين يزيد من كمية الكالسيوم التي يتم التخلص منها عن طريق البول.مشروبات بديلة للقهوةفيما يلي مشروبات ذات مذاق قوي تعد بديلاً صحياً للقهوة عليك بتجربتهاقهوة الهندباء (قهوة الشيكوري)تُصنع قهوة الهندباء عن طريق تحميص وطحن جذور نبات الهندباء ثم نقعها في الماء الساخن، ولا تحتوي على الكافيين، وتتميز بمذاق قوي، وجوزي، وتتميز بطعم مشابه جدًا للقهوة لدرجة أنها تستخدم كإضافة للقهوة.قهوة أورزو (قهوة الشعير)قهوة أورزو التي تُسمى أيضاً البارلي هي مشروب إيطالي مصنوع من الشعير المطحون الذي يتم تحضيره وطعمه مشابه جدًا للقهوة، وهي خالية من الكافيين، كما تتميز بعدة فوائد صحية حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن، ويعد الشعير مصدراً غنياً بالألياف، والبوتاسيوم، والحديد.شاي الماتشايعد شاي الماتشا بديلاً صحياً للقهوة حيث يعمل على توفير الطاقة المستدامة طوال اليوم على عكس القهوة التي تسبب ارتفاع النشاط ثم هبوطاً حاداً لأن الماتشا تحتوي على مزيج من الكافيين وإل- ثيانين الذي يزيد من الاسترخاء، ويقلل التوتر.الشاي الأخضر والشوكولاتة الداكنةيحتوي الشاي الأخضر على الكافيين مثل القهوة لكن بكمية أقل لذلك يمنحك الشاي الأخضر جرعة من النشاط دون الإفراط في الكافيين أو التعرض لآثاره الضارة، كما يحتوي على مضادات الأكسدة.لزيادة تركيزك في منتصف اليوم، وتعزيز نشاطك تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة التي تبلغ 60% أو أكثر مع كوب من الشاي الأخضر السادة أو المُحلى بالقليل من العسل.مشروب الجينسنغإذا نظرت إلى مكونات مشروبات الطاقة ستجد في الكثير منها الجينسنغ الذي يعزز الطاقة، وله العديد من الفوائد الصحية، ويتميز مشروب الجينسنغ بنكهة قوية يعشقها محبو القهوة، وما يجعل الجينسنغ بديلاً جيدًا للقهوة هو أنه يحتوي على مركبات طبيعية تعمل على تحسين الوظيفة الإدراكية، وزيادة مستويات الطاقة.مشروب القرفةيتميز مشروب القرفة بالعديد من الفوائد الصحية بجانب مذاقه المميز العطري الذي يثير الحواس عند شربه، وهو لا يحتوي على الكافيين، ويساعد في تنظيم سكر الدم، وخفض نسبة الكوليسترول، وتقليل الالتهابات، يمكنك شرب القرفة المطحون أو الأعواد الخشبية مُضافاً إليها الماء المغلي أو حليب الشوفان أو حليب جوز الهند، ويمكن تحليتها بالعسل.بديل القهوة الكريمية لتعزيز الطاقةإذا كنت من عشاق القهوة الكريمية الغنية بالنكهات، ولا يمكنك الاستغناء عن مذاقها وقوامها الغني إليك هذا المشروب البديل الذي يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، ويمد الجسم بالطاقة، ويزيد من التركيز.المكوناتكوب حليب شوفان. 1 رشة قرفة مطحونة. نصف ملعقة صغيرة من العسل أو شراب القيقب (يمكنك الاستغناء عنها). رشة من خلاصة الفانيليا النقية. ربع كوب من الكاجو المنقوع في الماء (يمكن زيادة الكمية إلى نصف كوب).طريقة التحضيريُسخن حليب الشوفان على النار، ثم نضيف جميع المكونات ما عدا الكاجو. نقلب برفق حتى تمتزج المكونات، ثم نزيل القدر الساخن، ونتركه يبرد قليلاً. نضع الحليب الدافيء في الخلاط ثم نضيف إليه الكاجو، ونخلط المكونات حتى نحصل على قوام كريمي رغوي. يُسكب المشروب في الكوب، ويُقدم ساخناً.مشروب النعناعيمنحك مشروب النعناع في الصباح الكثير من الطاقة والحيوية، ويعزز من حواسك عند شم رائحة النعناع المنعشة حيث يقل التعب، والنعاس، والتوتر.خطوات التخلص من إدمان القهوةإدمان القهوة هو أمر شائع للغاية، ويجد الكثير صعوبة بالغة في تقليل عدد مرات شرب القهوة حتى مع استبدالها بمشروبات أخرى فتعود مراراً وتكرارً إلى قهوتك المعتادة، والسبب بجانب إدمان القهوة هو أنك تتوقف مرة واحدة عن شرب القهوة بدلاً من التدرج لذلك تعود إليها بعد أيام قليلة، فيما يلي أهم الخطوات التي تجعلك تقلل من عدد مرات شرب القهوة:أضف دهونًا صحية مثل نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو الزبدة الطبيعية إلى كوب قهوتك. تجنب إضافة السكر أو بدائل السكر إلى القهوة لأنها تزيد من شهيتك إليها. استخدم نصف قهوة منزوعة الكافيين ممزوجة بنصف قهوة عادية للحد من تناول الكافيين. أضف بعض التوابل مثل القرفة أو الكركم إلى القهوة. استخدم العسل لتحلية القهوة بدلاً من السكر. تجنب إضافة الكريمة أو الحليب كامل الدسم للقهوة. أضف بدائل الحليب مثل حليب الشوفان أو حليب اللوز إلى القهوة. قلل من عدد أكواب القهوة التي تتناولها يومياً. تجنب شرب القهوة صباحاً على الريق. استبدل قهوة الصباح بواحدة من بدائل القهوة. قلل من تركيز القهوة تدريجياً. تجنب تسوق قهوتك المفضلة بدلاً من ذلك احرص على شراء قهوة غير مميزة، ولا تحب شربها كثيراً مما يدفعك إلى تقليل عدد مرات تناولها، وشرب البدائل الأخرى.[2]للقهوة العديد من الفوائد الصحية لكنها أيضاً قد تشكل خطراً على المعدة لذلك يجب استبدال القهوة بمشروبات أخرى تزيد من النشاط والتركيز.-وكالات