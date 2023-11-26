8 عادات صحية للحفاظ على لياقتك وشبابك بعد الأربعين

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يمكن من خلال القيام ببعض التغييرات البسيطة للغاية في نمط الحياة واتباع العادات الصحية، المحاقظة على لياقة وشباب الشخص بعد سن الأربعين. بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، تشمل الخطوات الصحية للحفاظ على رونق الشباب وتوهجه، ما يأتي:1. الحفاظ على نمط حياة نشطللحفاظ على لياقتك وشبابك، من المهم أن تعيش أسلوب حياة نشط. إن القيام بمزيج بين التمارين الرياضية وتدريبات القوة وحتى اليوغا يمكن أن يضمن الحفاظ على مظهر شبابي رائع.2. نظام غذائي صحيإن التركيز على نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون، إضافة إلى الحد من تناول الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والإفراط في تناول الملح، يمكن أن تساعد على المدى الطويل.3. نوم جيديساعد الحفاظ على روتين نوم جيد، في تجنب ظهور أي نوع من التجاعيد أو البقع الداكنة لأطول فترة ممكنة. ينصح الخبراء بالنوم (7-9) ساعات في بيئة مناسبة وهادئة كل ليلة.4. تجنب التوترتسهم ممارسة تقنيات تخفيف التوتر مثل، التأمل أو التنفس العميق أو اليوغا أو ممارسة أي هوايات محببة في استرخاء العقل وتجنب التوتر أو التخفيف من حدته.5. الحماية من الشمسلحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس، من المهم جدًا استخدام عامل حماية من الشمس SPF جيد. يوصي الخبراء باستخدام عامل حماية من الشمس SPF 50+ مع تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس لمنع الشيخوخة المبكرة، وتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد.6. الامتناع عن العلاقات السامةللعيش في سلام وهدوء نفسي، يجب أن يبتعد الشخص عن أي علاقات تبعث على التوتر في حياته. ينصح الخبراء بالتأكد من إحاطة الشخص لنفسه بالأشخاص والأصدقاء وأفراد الأسرة الذين يتبادل معهم مشاعر إيجابية والذين لا ينخرطون في مواقف درامية مفتعلة أو مفرطة.7. الحفاظ على اللياقة العقليةللحفاظ على لياقة العقل والصحة، يؤكد الخبراءأهمية المشاركة في الأنشطة التي تتحدى العقل. يساعد حل الألغاز أو القراءة أو تعلم مهارات جديدة أو ممارسة هوايات جديدة على تحفيز العقل وتنشيطه.8. الإقلاع عن العادات غير الصحيةللبقاء شابا وفي أفضل لياقة بدنية ونفسية، مع الحد الأدنى من الأمراض في المستقبل، يحذر الخبراء من التدخين، وينصحون بالامتناع عن أي عادات غير صحية. -(العربية نت)