الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

8 عادات صحية للحفاظ على لياقتك وشبابك بعد الأربعين

Untitled-1
عادات صحية للحفاظ على لياقتك وشبابك بعد الأربعين
 يمكن من خلال القيام ببعض التغييرات البسيطة للغاية في نمط الحياة واتباع العادات الصحية، المحاقظة على لياقة وشباب الشخص بعد سن الأربعين. بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، تشمل الخطوات الصحية للحفاظ على رونق الشباب وتوهجه، ما يأتي:اضافة اعلان
1. الحفاظ على نمط حياة نشط
للحفاظ على لياقتك وشبابك، من المهم أن تعيش أسلوب حياة نشط. إن القيام بمزيج بين التمارين الرياضية وتدريبات القوة وحتى اليوغا يمكن أن يضمن الحفاظ على مظهر شبابي رائع.
2. نظام غذائي صحي
إن التركيز على نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون، إضافة إلى الحد من تناول الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والإفراط في تناول الملح، يمكن أن تساعد على المدى الطويل.
3. نوم جيد
يساعد الحفاظ على روتين نوم جيد، في تجنب ظهور أي نوع من التجاعيد أو البقع الداكنة لأطول فترة ممكنة. ينصح الخبراء بالنوم (7-9) ساعات في بيئة مناسبة وهادئة كل ليلة.
4. تجنب التوتر
تسهم ممارسة تقنيات تخفيف التوتر مثل، التأمل أو التنفس العميق أو اليوغا أو ممارسة أي هوايات محببة في استرخاء العقل وتجنب التوتر أو التخفيف من حدته.
5. الحماية من الشمس
لحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس، من المهم جدًا استخدام عامل حماية من الشمس SPF جيد. يوصي الخبراء باستخدام عامل حماية من الشمس SPF 50+ مع تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس لمنع الشيخوخة المبكرة، وتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد.
6. الامتناع عن العلاقات السامة
للعيش في سلام وهدوء نفسي، يجب أن يبتعد الشخص عن أي علاقات تبعث على التوتر في حياته. ينصح الخبراء بالتأكد من إحاطة الشخص لنفسه بالأشخاص والأصدقاء وأفراد الأسرة الذين يتبادل معهم مشاعر إيجابية والذين لا ينخرطون في مواقف درامية مفتعلة أو مفرطة.
7. الحفاظ على اللياقة العقلية
للحفاظ على لياقة العقل والصحة، يؤكد الخبراءأهمية المشاركة في الأنشطة التي تتحدى العقل. يساعد حل الألغاز أو القراءة أو تعلم مهارات جديدة أو ممارسة هوايات جديدة على تحفيز العقل وتنشيطه.
8. الإقلاع عن العادات غير الصحية
للبقاء شابا وفي أفضل لياقة بدنية ونفسية، مع الحد الأدنى من الأمراض في المستقبل، يحذر الخبراء من التدخين، وينصحون بالامتناع عن أي عادات غير صحية. -(العربية نت)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

"الإيموجي" تتخطى الخوارزميات وتساند رواد المنصات لإيصال صوت غزة

منذ 45 دقيقة
الهدنة.. الغزيون بين شهيق الحرية وغصة البحث عن بقايا حياة

الهدنة.. الغزيون بين شهيق الحرية وغصة البحث عن بقايا حياة

منذ 46 دقيقة
جانب من الانشطة- (من المصدر)

في مهرجان الزيتون.. أنشطة تجمع إبداعات أطفال ومصابي متلازمة الحب

منذ 47 دقيقة
ملصق فعاليات البطولة-(من المصدر)

اختتام فعاليات البطولة الوطنية التاسعة عشرة للروبوت

منذ 49 دقيقة
1700915514431426300

"كذب الاحتلال".. حينما يتطاير أمام موجات من السخرية

25 تشرين الثاني 2023
1700910697141205600

باقة من الإنتاجات العربية والأجنبية بمهرجان الأردن لأفلام الأطفال

25 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

المقاومة، رهان العرب الوحيد الكاسب..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

إسرائيل الداعشية

جهاد المنسي |اليوم

صورة الاحتلال الإسرائيلي تتهاوى في العالم

نضال منصور |اليوم

تحديات الموازنة والعدوان على غزة

أحمد عوض |اليوم

المحنة والاختبار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 