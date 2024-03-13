الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

8 مشروبات هي الأفضل لصحتك خلال شهر رمضان

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مشروبات رمضانية
دبي- خلال أيام شهر رمضان المبارك، يجب علينا محاولة التركيز على المأكولات والمشروبات التي تفيدنا ولا تضر بصحتنا، خاصة مع امتداد فترات الصيام لساعات طويلة. فيجب علينا دائماً التأكد من أن العناصر الغذائية التي نحصل عليها في الفترة ما بين وجبتي الإفطار والسحور ستعود بالنفع علينا وتمنحنا الطاقة الكافية التي ستعين أجسامنا على الصوم في اليوم التالي.اضافة اعلان
وبسبب ساعات الصيام الطويلة، فإن الكثير من الصائمين قد يعانون من عسر الهضم أو "الإمساك" ومشاكل أخرى متعلقة بالمعدة والقولون. لذا فاختيار الطعام الصحي والشراب المناسب من أهم الأشياء التي يجب أن نوليها جزءاً من اهتماماتنا خلال شهر رمضان المبارك.
وهنا نورد بعض أنواع المشروبات، التي يوصي بها خبراء التغذية، بأنها من أفضل المشروبات التي تعود بالنفع على الصائمين، ويجب أن نحرص على تواجدها خلال وجبة الإفطار.. والقائمة تشمل:
- الماء: لا شيء يفوق كوب الماء على الإفطار، فهو ملك المشروبات، حيث يمنح الترطيب للجسم، ويزوده بالطاقة ويساعد على الهضم.
- الحليب والتمر: هذا من أفضل المشروبات التي يجب أن نحرص عليها خلال وجبة الإفطار. فيمكننا أن ننقع حبات من التمر في كوب من الحليب منزوع الدسم ونتركها حوالي 12 ساعة، ثم نستهل وجبة الإفطار بهذا المشروب المفيد والغني، الذي يعطينا الطاقة ويحافظ على المستوى المعتدل للسكر في الدم، والذي عادة ما ينخفض خلال ساعات الصيام.
- قمر الدين (عصير المشمش): هو من أشهر العصائر التي ارتبط اسمها بشهر الصيام، فنحن ننتظره من سنة لأخرى لنستمتع به على وجبة الإفطار. فالمشمش غني بالألياف وبفيتامين "A". كما يحتوي على مادة الريتينول، وهي مادة سهلة الامتصاص في الجسم وتعزز من عملية الهضم.
- عصير الليمون بالنعناع: خليط الليمون والماء وأوراق النعناع أيضاً من المشروبات المفيدة جداً التي يمكن تناولها ضمن وجبة الإفطار. فهو شراب غني بفيتامين "C" والألياف، وكوب منه كفيل بأن يمنحك الانتعاش والطاقة بعد يوم صيام طويل.
- مخفوق الموز بالحليب: الموز غني بالبوتاسيوم وبالألياف وفيتاميني "C" و"B6". ويمكنك خفق من موزة إلى موزتين مع كوب من الحليب منزوع الدسم، وتناول كوب من هذا المخفوق اللذيذ خلال وجبة الإفطار، سيمنحك طاقة كبيرة ويساعدك على تحمل الصيام في اليوم التالي.
- مخفوق اللوز بالحليب: ولتحضير هذا المشروب، يمكن نقع من 10 إلى 12 حبة من اللوز في كوب من الماء طوال الليل، ثم نقوم بتقشير حبات اللوز. بعدها نقوم بخفق كوب من الحليب منزوع الدسم مع حبات اللوز المنقوعة وملعقة من عسل النحل وبعض حبات الهيل المقشورة. ونخفق الخليط جيداً. فهذا المشروب غني بالفوائد الغذائية التي تمنحك الطاقة المطلوبة لمواصلة الصيام في اليوم التالي.
- عصير الطماطم والتفاح: هذا المشروب غني بالفيتامينات والحديد والألياف. فهو من المشروبات التي ينصح بها خبراء التغذية على وجبة الإفطار. فيمكنك خلط التفاح المقشور مع حبات الطماطم، مع إضافة القليل من الماء وبعض قطرات الليمون وملعقة من عسل النحل. 
- الكركديه: وهو من المشروبات المنعشة التي تنتشر خلال شهر رمضان، حيث يفيد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها ويمده بالطاقة اللازمة خلال صيام اليوم التالي. وقد كشفت دراسات عدة أن مشروب الكركديه يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن وتقليل نمو البكتيريا والخلايا السرطانية، ودعم صحة القلب والكبد.-(العربية نت)
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