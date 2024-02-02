9 أطعمة تعزز صحة البشرة والشعر

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دبي - لحماية شعرنا وبشرتنا، نبحث دائماً عن أفضل المستحضرات والمراهم التي تحتوي على البيوتين المعروف أيضاً باسم فيتامين "B7"، إذ يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على صحة الجلد والشعر وحتى الأظافر. إلا أن الخبراء ينصحون بدمج الأطعمة الغنية بالبيوتين في النظام الغذائي كطريقة أكثر طبيعية وفعالية لدعم الصحة العامة بدلا من الاعتماد فقط على المكملات الغذائية.وفيما يلي قائمة بأبرز 9 أطعمة غنية بالبيوتين، بحسب موقع "تايمز اوف إنديا".- البيض: يعد مصدراً ممتازاً للبيوتين، حيث يحتوي صفار البيض على كمية كبيرة من فيتامين "B7" إلى جانب عناصر غذائية حيوية.- المكسرات والبذور: المكسرات من اللوز والجوز والفول السوداني وبذور عباد الشمس مليئة بالبيوتين، وتعد وجبات خفيفة مغذية تسهم في صحة الشعر والجلد.- البطاطا الحلوة: تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات ومن بينها البيوتين، التي تسهم جميعها في تحسين الصحة العامة للبشرة.- البقوليات: يوفر العدس والحمص وفول الصويا البيوتين، إلى جانب البروتينات الأساسية الضرورية للحفاظ على صحة الشعر والجلد.- سمك السلمون: توفر الأسماك الدهنية، مثل السلمون، البيوتين، إلى جانب أحماض أوميغا 3 الدهنية، مما يوفر فوائد إضافية لصحة الجلد والشعر.- الأفوكادو: يعد الأفوكادو المليء بالدهون الصحية والفيتامينات والبيوتين، خيارا لذيذا لتعزيز صحة الجلد والشعر.- منتجات الألبان: يحتوي الحليب والجبن والزبادي على البيوتين، مما يسهم في الصحة العامة.- الفطر: تحتوي أنواع معينة من الفطر، مثل شيتاكي وبورتوبيلو، على البيوتين، ويمكن تضمينها في مجموعة متنوعة من الأطباق.- الموز: يوفر مصدراً سريعاً للبيوتين، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى التي تدعم صحة الجلد والشعر.-(العربية نت)