9 أطعمة تعزز صحة البشرة والشعر

وفيما يلي قائمة بأبرز 9 أطعمة غنية بالبيوتين، بحسب موقع "تايمز اوف إنديا".
- البيض: يعد مصدراً ممتازاً للبيوتين، حيث يحتوي صفار البيض على كمية كبيرة من فيتامين "B7" إلى جانب عناصر غذائية حيوية.
- المكسرات والبذور: المكسرات من اللوز والجوز والفول السوداني وبذور عباد الشمس مليئة بالبيوتين، وتعد وجبات خفيفة مغذية تسهم في صحة الشعر والجلد.
- البطاطا الحلوة: تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات ومن بينها البيوتين، التي تسهم جميعها في تحسين الصحة العامة للبشرة.
- البقوليات: يوفر العدس والحمص وفول الصويا البيوتين، إلى جانب البروتينات الأساسية الضرورية للحفاظ على صحة الشعر والجلد.
- سمك السلمون: توفر الأسماك الدهنية، مثل السلمون، البيوتين، إلى جانب أحماض أوميغا 3 الدهنية، مما يوفر فوائد إضافية لصحة الجلد والشعر.
- الأفوكادو: يعد الأفوكادو المليء بالدهون الصحية والفيتامينات والبيوتين، خيارا لذيذا لتعزيز صحة الجلد والشعر.
- منتجات الألبان: يحتوي الحليب والجبن والزبادي على البيوتين، مما يسهم في الصحة العامة.
- الفطر: تحتوي أنواع معينة من الفطر، مثل شيتاكي وبورتوبيلو، على البيوتين، ويمكن تضمينها في مجموعة متنوعة من الأطباق.
- الموز: يوفر مصدراً سريعاً للبيوتين، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى التي تدعم صحة الجلد والشعر.-(العربية نت)