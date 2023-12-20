"HULT PRIZE" مسابقة تطلق العنان لأفكار الشباب لتغدو حقيقة

رشا كناكرية

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عمان- أفكار تحلق من داخل الجامعات في سماء الأردن، ليتسنى لها الانطلاق للعالمية بمسابقة "HULT PRIZE" أو كما تعرف بـ"مسابقة المليون دولار"، وهي منافسة عالمية يشارك بها العالم أجمع من شرقه لغربه؛ لتغدو الأحلام حقيقة لشباب طموح بتفكير ريادي.المسابقة العالمية "HULT PRIZE" تتحدى الشباب لحل القضايا الأكثر إلحاحاً من خلال ريادة الأعمال الاجتماعية، إذ تتمثل فكرتها بتسليط الضوء على قضية مجتمعية وحلها بطريقة ريادية من خلال الربط مع أهداف التنمية المستدامة، ففكرة المسابقة تكمن في أنك كلما تركت أثرا تميزت أكثر.وفي العام الحالي، التحدي فريد من نوعه، إذ تتم "HULT PRIZE" عامها الـ14، وقد كانت بدايتها في العام 2010، وتطمح هذا العام لأن تترك أثرا كبيرا، لذلك عنوان التحدي هو "غير محدود- Unlimited"، تعبيراً عن رغبتها في كسر الحدود وإطلاق العنان للإبداع، وهذا يفتح آفاقا كبيرة للكثيرين للمشاركة بجميع التخصصات وفرصة لتحويل الأفكار إلى واقع مستدام ومبتكر.والطالب إذا كان يرى قضية مجتمعية لابد من تسليط الضوء عليها وحلها بطريقة ريادية، قد تكون هذه الفكرة طريقة للفوز وربح مليون دولار أميركي وحصد لقب "جائزة نوبل للطلاب".وقد تم تسهيل عمل مسابقة "HULT PRIZE" بشراكة مع مؤسسة ولي العهد، لتيسير إقامة المسابقة في جميع الجامعات الأردنية، وحاليا هي متواجدة في 19 جامعة أردنية بين حكومية وخاصة.عمران أبو زريفة مدير الحرم الجامعي لجامعة اليرموك، في حديث خاص لـ"الغد"، بين أن مهمته تنظيم المسابقة الى جانب الفريق التنظيمي لـ"HULT PRIZE"، وقد تم التنسيق مع ثلاثة محاور رئيسية في جامعة اليرموك، رئاسة جامعة اليرموك، عمادة شؤون الطلبة ومركز الريادة والابتكار، الذين بدورهم قدموا لهم الدعم الأساسي للمسابقة، وتم احتضانهم من قبل مركز الريادة والابتكار وافتتاح مكتب خاص بفريق التنظيم لاستقبال الاستفسارات.ويوضح أبو زريفة أن المسابقة تتكون من 5 مراحل؛ المرحلة الأولى Qualifiers، الثانية Summits، الثالثة Global Accelerator، والرابعة Global Finals، منوها إلى أن المسابقة بدأت في شهر أيلول (سبتمبر) 2023 وتنتهي في شهر أيلول (سبتمبر) 2024، وعلى مدار سنة ستتنافس الفرق حول العالم للفوز بأفكارها الريادية.ويشير أبو زريفة إلى أنه يجب أن يخرج من كل جامعة مشاركة فريق، بمعنى 19 فريقا من الأردن، وفي المرحلة الثانية يتنافسون مع دول أخرى؛ إذ سيتم اختيار 8 دول ويتم عرضها على جميع الفرق المتسابقة ويختارون دولة ليتنافسوا معها.ويبين أبو زريفة أن هدفه كمدير الحرم الجامعي لجامعة اليرموك العمل على محورين أساسيين، لتصل المسابقة لجميع الطلاب، وهما: الحملة الإعلامية التي تتمثل بوجود صفحات للمسابقة على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل والنشر عليه أولا بأول بكل ما يتعلق بالمسابقة، وفي الوقت ذاته مركز الريادة والابتكار يرسل كل ما هو مهم لطلاب جامعة اليرموك عبر الايميل.ويضيف أبو زريفة، أن المحور الثاني يتمثل في الحملة الوجاهية بـ"رحلة HULT PRIZE"، فالفريق المنظم للمسابقة سيكون متواجدا كل يوم في كلية مختلفة للتعريف بالمسابقة، من خلال توزيع المنشورات والصور، مبينا أن فكرة المسابقة تركز على ترك أثر بكل مكان تتواجد به.ويؤكد أبو زريفة أن الهدف الأهم لفريق التنظيم أن يدرك الطلاب ويتعلموا تماما أهداف التنمية المستدامة وماذا تعني الأعمال الريادية، وليس فقط أن يشارك الطالب بالمسابقة بتوعية الطلاب بأهداف التنمية المستدامة وكيف يمكن أن يساعد على تحقيقها، وما الأعمال الريادية وكيف يسعى لإحداث أعمال ريادية وما مدى تأثير الأعمال الريادية على المجتمع وتطوره، وبذلك يتم التركيز على أكثر من جانب.ويؤكد ذلك بقوله "لا نريد من الطلاب أن يشاركوا فقط بالمسابقة، بل نريد توعية الطلاب بحيث يكونوا عنصرا فعالا في المجتمع الأردني سواء أتيحت لهم فرصة المشاركة أم لا، وهذا الهدف الأسمى كفريق "HULT PRIZE"".ويلفت أبو زريفة إلى أن إحدى مهمات المسابقة هي "تغير العالم من خلال ريادة الأعمال"، وهذه الفكرة التي يسلط عليها الضوء كفريق ويزرعها بأذهان الطلاب، بأنهم يستطيعون فعلها وأنهم قادرون على تغيير العالم، فهذا ليس بأمر صعب.ويشير أبو زريفة إلى أنه خلال الأسبوع المقبل، سيتم فتح باب التسجيل وسيصل للطلاب من خلال الايميل من قبل مركز الريادة والابتكار ومكتبة الجامعة، وسيتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيقام حفل الافتتاح في الشهر الأول من السنة المقبلة.ويذكر أبو زريفة أن المسابقة تشترط أن يتكون الفريق من 3 أشخاص كحد أدنى و 5 كحد أعلى، كما يمكن تكوين الفريق من كليات مختلفة، وثانيا أن المسابقة متاحة أمام طلبة البكالوريس والماجستير والدكتوراه، وأخيرا يسمح أن يضم الفريق طالبا واحدا من خارج جامعة اليرموك، بشرط أن يكون على مقاعد الدراسة في جامعة أخرى، كما يسمح التسجيل بشكل فردي، وفيما بعد سيتم جمعهم مع فردين آخرين ليكونوا فريقا؛ إذ يتم دمج الأفكار المتقاربة في فريق واحد.ويلفت أبو زريفة إلى أن الأمر الجميل بهذه المسابقة أنه لا يشترط وجود فكرة للانضمام والمشاركة في المسابقة؛ إذ إنه من خلال الدورات والورشات سيقدم للمشارك العديد من الأفكار لتلهم بفكرته الخاصة، فالطالب إن كان متحمسا للمشاركة ولا يمتلك فكرة أو هنالك أشخاص لديهم مشروع ولا يستطيع فريق "HULT PRIZE" أن يطوره خلال شهر، ستساعده وسيتم عقد ورشات ومحاضرات تدريبية لجميع الطلاب المشاركين في المسابقة.وتابع أن الطالب من خلالها يستطيع اكتساب العديد من الخبرات في مجال ريادة الأعمال وتطوير الذات، كما ستساعد على بناء علاقات اجتماعية وتكون فرصة للتشبيك مع رواد الأعمال، إضافة إلى الحصول على جوائز مادية وعينية خلال المراحل الأولى من المسابقة وتوسيع العلاقات الاجتماعية للطلاب من خلال المدربين وتوطيد العلاقات الاجتماعية.ومن جهة أخرى، ستتيح له فرصة تبني المشروع من قبل مركز الريادة والابتكار في جامعة اليرموك، وفرصة التنافس للحصول على المركز الأول في جامعة اليرموك، منوها إلى أن أي فريق لم يحالفه الحظ بالتأهل، فإن مركز الريادة والابتكار إن وجد مشروعه وفكرته مهمة سيتم تبنيها أيضاً.ويلفت أبو زريفة إلى أنه ستتنافس فرق عدة في جامعة اليرموك، ليتأهل فريق واحد منها، مبينا أن هدف فريق تنظيم "HULT PRIZE" يكون ما يقارب 20 فريقا.وإلى جانب ذلك، يشير أبو زريفة إلى أنه سيكون هنالك مبادرات مجتمعية ومحلية للفرق المشاركة، وسيقوم بها كفريق تنظيمي للمسابقة، إذ إن هدفهم ترك أثر في المجتمع.رحلة فريق "HLUT PRIZE" كفريق تنظيمي في جامعة اليرموك تنتهي بنهاية شهر شباط (فبراير)، بحسب أبو زريفة، ومن بعدها الفريق الفائز سيتأهل للمرحلة الثانية ويستمر مع فريق توجيه آخر، وهدفهم كفريق تنظيمي، إشراك أكبر عدد ممكن من الطلاب، إضافة إلى سعيهم للتأثير بهم وبأنهم يستطيعون تغيير العالم بأفكارهم الريادية.ويؤكد أبو زريفة أن الأمل كبير بالوصول للفوز، ففي السنة الماضية، أحد فرق اليرموك وصل للمرحلة 3 واقترب من نصف النهائي، وهذا يؤكد طموح وذكاء شباب الأردن وكفاءتهم.ويوجه أبو زريفة مدير الحرم الجامعي في جامعة اليرموك، شكرا لمؤسسة ولي العهد، وكذلك لجامعة اليرموك ومركز الريادة والابتكار والفريق الوطني لمسابقة "HULT PRIZE" في الأردن الذين يتواصل معهم بشكل يومي للتأكد من سير الأمور وفق المخطط.