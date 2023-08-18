"Neuro Tech" يعنى بحلول التحول الرقمي بمجال الطاقة في مخيمات اللاجئين

ديمة محبوبة

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عمان - التسارع في مجال التكنولوجيا وربطها في مجالات الحياة عامة، شجع هبة أسعد الحاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، على تأسيس شركة "Neuro tech"، وهي مشروع يختص في حلول التحول الرقمي والابتكارية في مجال الطاقة.أسعد هي شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لهذا المشروع الناشئ، المستفيد من خدمات تقدمها حاضنة اعمال إنجاز mySTARTUP، ضمن شراكتها مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC لدعم الشركات الناشئة وتطوير أعمالها.أسعد تحمل شهادات في مجال إدارة المشاريع وتطوير المنتجات وريادة الأعمال، وقد حصلت على العديد من الجوائز في مجال الحلول المستدامة.وتتحدث عن شريكيها في المشروع؛ عمر أسعد هو شريك مؤسس ومدير العمليات حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية، وعبد الرحمن الخلايلة هو شريك مؤسس والمدير التقني حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية.أما عن فكرة مشروع "المتحكم الذكي" التي صممتها شركة NeuroTech، فتتحدث أسعد أنها "جاءت من تحليل التحديات التي تواجه مخيمات اللاجئين والمجتمعات المحلية التي تعاني من نقص الكهرباء وتحديات التعليم والصحة والمعيشة".وتضيف أن العمل كان على التحديد والاحتياجات والفجوات في السوق عن طريق البحث والتحليل، مما دفع الشركة لتطوير حلول تكنولوجية تلبي هذه الاحتياجات.وتبين أن الشركة تحمل رؤية قوية للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لإيجاد حل ذكي يساعد على تحسين إدارة وتوزيع الكهرباء بطريقة فعالة وعادلة في المخيمات، بالاعتماد على خبرتها في مجال الهندسة الكهربائية وتقنيات الطاقة الحديثة.قام فريق العمل بتطوير نظام يوفر الكهرباء بطريقة مستدامة وموثوقة لمخيمات اللاجئين. وتقول أسعد "بفضل استخدام التكنولوجيا الذكية، تمكنت NeuroTech من تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق استقرار في توزيع الكهرباء في المخيمات، مما يعزز من جودة حياة اللاجئين ويسهم في تحقيق التحول الاجتماعي والبيئي؛ حيث تهدف الشركة إلى تحسين الوصول إلى الطاقة وتحسين جودة الحياة للأشخاص المتضررين من النزاعات والتهجير".تأسست NeuroTech العام 2018، من خلال مشروع "المتحكم الذكي" الذي صممته شركة نيوروتك لتحسين فعالية وكفاءة استهلاك الطاقة في مخيمات اللجوء والمجتمعات المحلية التي تعاني من نقص الكهرباء. الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو توفير حل مستدام وذكي لتحسين إدارة الطاقة وتوزيعها بشكل أكثر عدلًا وفعالية، مما يسهم في تحقيق تحسين جودة حياة الذين يعيشون في مخيمات اللجوء والمجتمعات التي تعاني من نقص الكهرباء عبر تحسين إدارة الطاقة وتوفير الكهرباء على مدار الساعة، يمكن تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات مهمة مثل الرعاية الصحية والتعليم بشكل أفضل.ومن خلال هذا المشروع، حسب أسعد، يتم تحسين الكفاءة الطاقوية، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ويمكن للمتحكم الذكي تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتوجيهها نحو الأولويات العالية، مما يسهم في تقليل هدر الطاقة واستخدامها بشكل أكثر فاعلية.ويعمل المشروع على توفير مصدر موثوق للطاقة في المناطق التي تعاني من نقص الكهرباء، مما يسهم في تحسين الحياة اليومية للسكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام.ومن خلال تحسين إدارة الطاقة والاستفادة من تكنولوجيا المتحكم الذكي، يمكن تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تلوث البيئة، مما يسهم في تحسين الاستدامة البيئية وحماية البيئة.وتقول أسعد "بشكل عام، يتجاوز الهدف من مشروع "المتحكم الذكي" مجرد توفير الكهرباء، حيث يركز على تحسين حياة الناس، وتقليل الفجوة في توزيع الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال توفير حل مبتكر وذكي لإدارة الطاقة، ويسهم المشروع في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية للمجتمعات المستفيدة".وعن آلية العمل، تشرح أسعد "عمل مشروع "المتحكم الذكي" يشمل خطوات وتقنيات متقدمة لتحقيق الأهداف المحددة، كتحليل الاحتياجات والتحديات لمخيمات اللاجئين والمجتمعات المحلية في توزيع واستهلاك الطاقة، وهذا يساعد على تحديد الفجوات والاحتياجات الضرورية".وتضيف "يتم تطوير نظام المتحكم الذكي باستخدام التقنيات المتقدمة في مراقبة وإدارة استهلاك الطاقة بشكل ذكي وفعال، وتنفيذ نظام المتحكم الذكي في المخيمات والمجتمعات المستهدفة، إذ يتم أيضا إجراء عمليات الاختبار والتحسين للتأكد من أداء النظام بشكل موثوق وفعال".ويعمل المشروع على تدريب المستخدمين الذين سيديرون ويعملون على النظام، للتأكد من الفهم الجيد لكيفية استخدامه والاستفادة القصوى منه.وبعد التأكد من أن النظام جاهز للتشغيل، يتم تنفيذه في المخيمات والمجتمعات المستهدفة، فيبدأ النظام في مراقبة وتحسين استهلاك الطاقة بناءً على حاجة المستهلك وفقًا للخوارزميات الذكية.وتبين اسعد أن التحديات كثيرة؛ فمشروع "المتحكم الذكي" يواجه تحديات عدة قد تؤثر على نجاحه وتأثيره الإيجابي على مخيمات اللاجئين والمجتمعات المحلية كالتمويل والموارد، إذ إن مشاريع التحول الرقمي والابتكارية تتطلب استثمارات في التقنيات والبنية التحتية والتدريب والتنفيذ، والتوافق بين الشركة والمستفيدين والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.وفي بعض المناطق، قد تواجه الشركة تحديات في البنية التحتية الكهربائية وشبكات التوزيع، فتكون هناك صعوبات في توصيل النظام بالمناطق المستهدفة وتحسين التوزيع الحالي.وأخيرا، تحدثت عن دور حاضنة أعمال إنجاز mySTARTUP؛ إذ تلعب دورًا مهمًا وحاسمًا في نجاح مشروع "المتحكم الذكي" من حيث المشورة والإرشاد من خبراء في مجال التكنولوجيا والاستدامة والأعمال والخبرة المقدمة في توجيه الشركة في استخدام أفضل الممارسات والتقنيات لتحسين مشروع المتحكم الذكي.وتقول أسعد "تتيح حاضنة الأعمال الفرصة للشركة للتواصل مع مستثمرين وشركات ومؤسسات أخرى في المجال نفسه، ويمكن أن تساعد هذه الشبكات على جذب المزيد من التمويل والشراكات التي تعزز من نجاح المشروع".ودور حاضنة أعمال mySTARTUP في برامج تدريب وتطوير فريق العمل في الشركة، يسهم في تعزيز مهارات الفريق وتطوير الخبرات اللازمة لنجاح المشروع، ودعم الشركة من خلال تسويق وترويج مشروع المتحكم الذكي وزيادة الوعي.وتعمل حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز ضمن شراكاتها مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، لتوفير الدعم الكامل للشركات الريادية التي تقودها النساء لتقدم حلول مبتكرة وتكون جزءا من تنمية عجلة الاقتصاد الوطني.