"TOYS CORNER".. يستهدف الأطفال وذوي الإعاقة عبر التعلم باللعب

ديمة محبوبة

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عمان - من تجربة شخصية، آمنت لانا الطراونة بأهمية التعليم غير التقليدي الذي يحتاجه الطفل في مدرسته، وحاجته لألعاب تعليمية تبني مهارات مختلفة يحتاجها في مراحله الدراسية.ولأن الطفل من ذوي الإعاقة، فيحتاج لتعليم يركز أكثر على مهارات تساعده على تخطي الصعاب، حاولت أن تستهدفه بما يتناسب مع احتياجاته وقدراته.وحول البدايات في هذا المشروع، تقول "واجهت طفلتي الصغيرة صعوبة في التعلم التقليدي في مدرستها لم تكن تستوعب جيدا ما يتم شرحه بالغرفة الصفية"، ذلك دفع الطراونة الى التطوع في مدرستها وعمل ورشات حول التعلم باللعب للمعلمات والأطفال تمهيدا لتغيير ولو جزء صغير من النمط التعليمي الذي قد لا يتناسب جميعه مع ما يحتاجه الطلبة.تلك الخطوة كانت البداية نحو تأسيس مشروعها "TOYS CORNER". والطراونة تحمل شهادة الماجستير في علم الحاسوب، والدبلوم العالي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعمل مدربة ومتخصصة في تكنولوجيا التعلم الحديث، واليوم هي صاحبة مشروع "TOYS CORNER"، وهو مشروع ناشئ مستفيد من الخدمات التي تقدمها حاضنة أعمال إنجاز mySTARTUP ضمن شراكتها مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC لدعم الشركات الناشئة وتطوير أعمالها.الطراونة ترى أن الأطفال يهوون التعلم بأشكاله، لكنهم يحتاجون لأسلوب مختلف يتناسب وقدراتهم، وطرق غير تقليدية تساعد على أن تكون النتائج أكثر كفاءة وجودة، وهذا ما قامت به من خلال مشروعها.تقول "فكرة المشروع جاءت لحل مشكلة طفلتي في عدم تقبلها التعلم التقليدي بالمجتمع، فتطوعت بمدرستها لعمل ورشات تعلم باللعب للمعلمات والأطفال، ثم توسعت الفكرة بعد أن وجدت إقبالا في مدارس عدة، فلاحظت وجود حاجة للألعاب أن تكون في مكان واحد، خصوصا للأطفال من ذوي الإعاقة".في مشروعها لا يوجد شركاء، لكن لديها فريق عمل يساعدها منذ التأسيس العام 2019، مبينة أن الهدف من هذا المشروع هو توفير مكان واحد كمنصة يتم من خلالها توفير جميع الألعاب المتخصصة بذوي الإعاقة وصعوبات التعلم والألعاب التعليمية.ويستهدف مشروع "TOYS CORNER" الأطفال من مراكز التربية الخاصة ومراكز رعاية ذوي الإعاقة، وأهالي أبناء من ذوي الإعاقة. وتؤكد أن هذا المشروع اليوم يقوم بتوظيف شباب أردنيين بالنجارة لتصنيع الألعاب، وشابات لتسويق الألعاب وتدريب الزبائن على كيفية استخدامها وما يناسب الإعاقات الموجودة والتحديات التي تواجههم وكيفية تصييغ اللعبة بما تناسبهم.ومن التحديات التي تواجه الطراونة في مشروعها "تكاليف المواد الخام المرتفعة، ومحدودية رأسمال المشروع".وعن دور حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز، وفق الطراونة، كان عبر تقديم التدريبات والتشبيك وخدمات الإرشاد اللازمة لتطوير المشروع، لافتة إلى أنها تفكر في المستقبل بتصدير الألعاب خارج المملكة وابتكار ألعاب جديدة.وعن إنجازاتها، تؤكد أنها شبكت مع حاضنة أعمال Karak hills ومن خلالهم تقدم دورات في العمل، وتم دعم المشروع مع حاضنة أعمال TTi، وحصل المشروع على عضوية مع جمعية إنتاج، والحصول على فرص تدريبية للفريق مثل الإمبريتيك من BDC، وأخيرا الانضمام كشريك لمركز الملكة رانيا لريادة الأعمال والمشاركة لمدة ثلاثة أعوام في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.وتعمل حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز ضمن شراكاتها مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، لتوفير الدعم الكامل للشركات الريادية التي تقودها النساء لتقديم حلول مبتكرة وتكون جزءا من تنمية عجلة الاقتصاد الوطني.