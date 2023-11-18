السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون قبالة مكتب نتنياهو للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة

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متظاهرون إسرائيليون قبالة مكتب نتنياهو للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة
القدس المحتلة - تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، قبالة مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس الغربية للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.اضافة اعلان
وانضم آلاف إلى مسيرة راجلة وصلت مشارف القدس الغربية بعد أن انطلقت من تل أبيب الثلاثاء الماضي، وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها "عودة جميع المختطفين".
وارتدى عدد منهم قمصانا سوداء عليها صور الأسرى وعبارة "أعيدوهم إلى البيت"، كما حملوا لافتات عليها صور الأسرى وأعلام إسرائيلية.
وقدرت القناة 12 الإسرائيلية، أعداد المشاركين في الوقفة "بأكثر من 30 ألفا"، مشيرة إلى أن عائلات الأسرى دعت أعضاء المجلس الوزاري الحربي لمقابلتهم هذا المساء
وبحسب القناة فإن عضوي مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت سيلتقيان العائلات، بينما لم يؤكد نتنياهو ووزيرا الدفاع يوآف غالانت، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر حضورهم.
ويشكل حراك أهالي الأسرى ضغطا على الحكومة الإسرائيلية لسرعة إتمام صفقة لتبادل الأسرى. -(بترا)
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