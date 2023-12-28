الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

آلاف الإسرائيليين يشاركون بمسيرة للإفراج عن الأسرى بغزة

آلاف الإسرائيليين يشاركون بمسيرة للإفراج عن الأسرى بغزة
آلاف الإسرائيليين يشاركون بمسيرة للإفراج عن الأسرى بغزة
شارك آلاف الإسرائيليين في مسيرة تتجه إلى مقر الحكومة بالقدس للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.

يأتي ذلك وسط تزايد الانتقادات الداخلية لتعامل الحكومة الإسرائيلية مع ملف الأسرى، لا سيما مع الإعلان عن قتل الجيش الإسرائيلي بعض أسراه عن طريق الخطأ في غزة. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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