آلاف الجنود من الاحتلال يهددون بترك الخدمة الاحتياطية

اضافة اعلان

القدس المحتلة - هدد آلاف جنود وضباط الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف خدمتهم العسكرية حال إقرار التعديلات القضائية المقررة الأسبوع المقبل.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية وفق ترجمة وكالة "صفا" أن 1,142 جنديا وضابط احتياط في سلاح الجو هددوا بوقف خدمتهم الاحتياطية حال إقرار التعديلات القضائية.ويدور الحديث - بحسب الصحيفة- عن طيارين، ملاحين، ضباط تحكم، مشغلو طائرات بدون طيار، وعناصر وحدات مختارة.وأفادت "يديعوت" بأن الجنود المذكورين قدموا كتاب التهديد لقائد سلاح الجو عبر قادتهم المباشرين.ودعا الموقعون على كتاب التهديد إلى وقف التشريعات القضائية المناهضة للقضاء مطالبين الائتلاف الحكومي بالتوصل إلى تفاهمات مع المعارضة سعياً لتقديم صيغة توافقية من القوانين.ومن المتوقع بدء جلسات إقرار قانون استبعاد القضاء من التدخل في القرارات الحكومية ابتداءً من يوم غد.وفي حال بدء سريان القانون والمصادقة عليه بالقراءات الثلاث فلن تتمكن المحكمة الإسرائيلية من التدخل في قرارات الحكومة بشكل واسع وبخاصة التعيينات الحكومية واستخدام الصلاحياتوأعلن 1142 طياراً وموظفاً في القوات الجوية الإسرائيلية إنهاء خدمتهم الاحتياطية، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية امس.ودعا جنود الاحتياط في الرسالة التي نشروها إلى وقف تشريع مشروع القانون، حيث كتبوا: "التوصل إلى اتفاقات واسعة، وتعزيز ثقة جميع فئات الشعب في النظام القضائي والحفاظ على استقلاليته".كما أضافوا: "التشريع سيؤدي إلى فقدان الثقة وانتهاك موافقتي على الاستمرار في تعريض حياتي للخطر".يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أعلن الخميس الماضي أن جهوداً تجري للتوصل إلى توافق آراء حول مشروع قانون بتعديلات قضائية يتوقع أنه يقره البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل وأثار احتجاجات وغضباً داخلياً وخارجياً.وقال نتنياهو في كلمة للصحفيين: "حتى في هذه اللحظات تبذل جهود لتحقيق توافق آراء"، مضيفاً: "آمل حقاً أن تنجح هذه الجهود ولكن حتى لو لم تنجح، فإن باب الائتلاف (الحاكم) سيبقى مفتوحاً دائماً" أمام المعارضة.كما أردف أن إسرائيل "ستظل ديمقراطية"، مؤكداً أن تصريحات المئات من جنود الاحتياط بأنهم سيرفضون تلبية الاستدعاء إذا أقر مشروع القانون هي التي ستضر بالبلاد.كذلك مضى قائلاً: "ما سيعرض الديمقراطية للخطر هو رفض تأدية الخدمة في الجيش... لا يمكننا التسامح مع هذا ولن نتسامح معه"، مشدداً على أن "إسرائيل ستحمي الحقوق الفردية لكل شخص، لكن حين أقول كل شخص يتعين أن تكون هذه الحقوق متساوية للجميع".وكان زعيم المعارضة بيني غانتس قد دعا الأربعاء الماضي إلى محادثات يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي للوصول إلى حل وسط.يشار إلى أنه من المتوقع أن يصوت نواب الكنيست الاثنين المقبل على الشق الأول من التعديلات والمعروف باسم مشروع "قانون حجة المعقولية".وإذا أقر البرلمان مشروع القانون، سيمنع المحكمة العليا من إبطال قرارات الحكومة أو تعييناتها التي تعتبرها "مفتقرة للمعقولية".ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيعيد التوازن بين أفرع الحكومة بينما يقول المعارضون إنه يعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بالسلطات والرقابة فيما بينها.-(وكالات)