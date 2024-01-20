آلاف المتظاهرين في المملكة المتحدة يخرجون بمسيرات دعماً لغزة

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خرج آلاف المتظاهرين بمسيرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، اليوم السبت، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.وقالت صحيفة "برمنغهام وورلد" اليوم إنه تم تنظيم ما لا يقل عن 40 مسيرة في مناطق متفرقة بالمملكة المتحدة بما فيها مدينة برمنغهام، إلى جانب مدن نيوكاسل وبرايتون ونوتنغهام وشيفيلد وساوثهامبتون والعديد من مناطق لندن.وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية وهتفوا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.كما طالب المتظاهرون بدعوات صريحة من الحكومة البريطانية التدخل لوقف إطلاق النار، وحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل.وقال رئيس "تحالف أوقفوا الحرب" كريس ناينهام، إن المسيرة الحاشدة في برمنغهام قد تكون الأكبر على الإطلاق، مطالبا باتساع الأصوات المطالبة بإيقاف العدوان على غزة ليس في البرلمان فحسب، ولكن في لندن ومختلف المدن البريطانية.وخير النواب المنتخبين ما بين الاصطفاف الى جانب المعتصمين في المطالبة بإيقاف العدوان على غزة أو حرمانهم من الأصوات مستقبلا.--(بترا)