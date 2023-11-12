آلاف المتظاهرين في برلين لدعم فلسطين

اضافة اعلان

خرج أكثر من 6 آلاف شخص أمس السبت، في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط برلين، وتم اعتقال عدة أشخاص خلال المسيرة.وذكرت صحيفة "بيلد" أن "المظاهرات شارك فيها حوالي 6200 متظاهر، ووقعت عدة اعتقالات بسبب رفع لافتات محظورة". وكالات