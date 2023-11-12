الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

آلاف المتظاهرين في برلين لدعم فلسطين

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مظاهرة دعما لفلسطين
خرج أكثر من 6 آلاف شخص أمس السبت، في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط برلين، وتم اعتقال عدة أشخاص خلال المسيرة.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن "المظاهرات شارك فيها حوالي 6200 متظاهر، ووقعت عدة اعتقالات بسبب رفع لافتات محظورة". وكالات اضافة اعلان

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