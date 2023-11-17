أبوعبيدة: دمرنا 62 آلية خلال الأيام 4 وقتلنا 9 جنود

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الجمعة، انه تم تدمير و إعطاب 62 آلية خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

وأضاف أبو عبيدة انه تم تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون.

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وأكد انه تم قتل 9 جنود إسرائيليين ودمرنا عربتين عسكريتين ودمرنا شقة تحصن فيها جنود العدو وقتلنا من كانوا فيها.

وقال أبو عبيدة، "مجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع إلى شارع".

وأضاف "أعددنا أنفسنا لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره".

وبين ان الاحتلال يواصل انتهاكاته ويمارس جرائمه على الأطفال الخدج والمدنيين.

وأشار اننا نجبر قوات الاحتلال على التراجع في عديد المحاور.

وشدد ان ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية.

واضاف ان دخول قوات العدو إلى مجمع الشفاء الطبي فضيحة للمنظومة الدولية.

وأكد أبوعبيدة "نقول لجمهور العدو إن جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أو آجلا".

