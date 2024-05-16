الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو الغيط: القمة قررت تكليف الدول المتقدمة بمبادرات عربية خلال ترؤسها لها بمتابعة تنفيذها

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط إن القمة العربية التي انعقدت في المنامة؛ اتخذت قراراً مهماً بتكليف كل من يتقدم بمبادرة أثناء رئاسته القمة أن يشرف على المبادرة ويبذل جهداً لتنفيذها ومتابعتها.

اضافة اعلان
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، إن القادة العرب بحثوا نقاط محددة بالنسبة للقضية
الفلسطينية، من أهمها وقف إطلاق النار بنحو ضروري وحتمي وفوري وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وعقد مؤتمر دولي للوصول نحو العملية السياسية المرغوب فيها عربيا ودوليا والاعتراف بالدولة الفلسطينية.


وقال إن الوضع القائم عرض إسرائيل لمأزق كشف عن عدوانية غير مسبوقة لكل من أيدها على مدى حياتها وهذا تطور هائل في وضعية إسرائيل في الشرق الأوسط وأن هذا وضع  استراتيجي كاشف جديد يتعلق بوضعية إسرائيل في العالم ومسؤوليتها الكاملة عما حدث ويحدث.


وأشار إلى أن العدوان على غزة كشف عن سقوط ادعاءات أخلاق السياسة والتي على مدى عقود كشفت عن سقوط كل أنواع الدعاوى في عدم وجود تفرقة عنصرية "فلو كانت هذه الدماء دماء أوروبية لما سمح لما حدث أن يحدث" -(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طائرة أميركية شاركت في العدوان على اليمن

الجيش الأميركي: دمرنا 4 مسيّرات بمنطقة خاضعة للحوثيين

منذ16 ساعة
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري-(أرشيفية)

"مفوضية اللاجئين": لا نشجع أو نسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم حاليا

منذ17 ساعة
رجل فلسطيني يمسك بيد شهيد في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة

شهداء في قصف وبرصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

منذ17 ساعة
photo1715812648

انسحاب قوات الاحتلال من نابلس بعد اشتباكات مع مقاومين

منذ18 ساعة
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

قوات الاحتلال تداهم محال صرافة في الضفة الغربية وتعتقل عاملين فيها

منذ19 ساعة
حملة اعتقالات واسعة في الضفة (أرشيفية)

3 شهداء ومصابون برصاص الاحتلال بمدينة طولكرم

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

حل العودتين (5)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استحداث ألوية.. أمر مستغرب

محمود خطاطبة |اليوم

عصر الشباب الحر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"موديز" وجلد الذات

سلامة الدرعاوي |اليوم

هل يستفيقون في المنامة؟

نضال المجالي |اليوم

كم مقعدا للإخوان في المجلس القادم؟

سميح المعايطة |اليوم

الكويت.. نموذج الدولة الراسخ بهدوء

مالك العثامنة |اليوم

مخالفات السير تتصدر من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
حديث بين زعيمي "فتح" و"حماس"، محمود عباس وإسماعيل هنية - (أرشيفية)

‏هل تؤسس الجماعات الفلسطينية مشروعا سياسيا فلسطينيا جديدا؟‏

ترجمات | منذ22 ساعة
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات | منذ23 ساعة
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy
 
 