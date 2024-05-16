أبو الغيط: القمة قررت تكليف الدول المتقدمة بمبادرات عربية خلال ترؤسها لها بمتابعة تنفيذها

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط إن القمة العربية التي انعقدت في المنامة؛ اتخذت قراراً مهماً بتكليف كل من يتقدم بمبادرة أثناء رئاسته القمة أن يشرف على المبادرة ويبذل جهداً لتنفيذها ومتابعتها.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي، إن القادة العرب بحثوا نقاط محددة بالنسبة للقضية

الفلسطينية، من أهمها وقف إطلاق النار بنحو ضروري وحتمي وفوري وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وعقد مؤتمر دولي للوصول نحو العملية السياسية المرغوب فيها عربيا ودوليا والاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وقال إن الوضع القائم عرض إسرائيل لمأزق كشف عن عدوانية غير مسبوقة لكل من أيدها على مدى حياتها وهذا تطور هائل في وضعية إسرائيل في الشرق الأوسط وأن هذا وضع استراتيجي كاشف جديد يتعلق بوضعية إسرائيل في العالم ومسؤوليتها الكاملة عما حدث ويحدث.



وأشار إلى أن العدوان على غزة كشف عن سقوط ادعاءات أخلاق السياسة والتي على مدى عقود كشفت عن سقوط كل أنواع الدعاوى في عدم وجود تفرقة عنصرية "فلو كانت هذه الدماء دماء أوروبية لما سمح لما حدث أن يحدث" -(بترا)