الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو حمزة: تحرير الأسرى لن يكون إلا بالتفاوض وتحت مظلة وقف إطلاق النار الكامل

الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة
الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة

قال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، في كلمة نشرها موقع السرايا مساء الثلاثاء، أن تحرير الأسرى لن يكون إلا بالتفاوض وتحت مظلة وقف إطلاق النار الكامل.

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وأكد ان المقاومة تعيش ظروف الشعب ونتجرع ألمه ولكن ثمن الحرية والكرامة أكبر بكثير.
وبين انه ليس لنا في هذه المعركة إلا التصميم على النصر ، وان معركة اليوم ليست للقضاء على المقاومة وإنما تصفية حساب مع الشعب الفلسطيني.
وأشار ان "مجاهدونا اشتبكوا مع العدو من مسافة صفر وقتلوا عشرات وأصابوا مئات من جنوده".
وشدد أبوحمزة اننا سنواصل التمسك بحقنا المشروع في استمرار المقاومة والدفاع عن شعبنا وأرضنا في كل مكان.
وأضاف "نقول للإسرائيليين إن هدف نتنياهو البقاء في الحكم والثمن هو أبناؤكم."

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