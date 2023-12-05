أبو حمزة: دمرنا العديد من آليات العدو وأوقعنا إصابات محققة في صفوفهم

قال المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن "المقاومة دمرت عددًا من آليات العدو وجيشه المهزوم بمحاور التقدم شرق خانيونس والقرارة وشرق مدينة غزة، مؤكدا أن المقاومة أوقعت إصابات محققة في صفوف جنود العدو."



وأضاف أبو حمزة في بيان مساء الثلاثاء، "نؤكد ثبات مقاتلينا وجهوزيتهم في أرض الميدان على كافة المحاور في غزة العزة والصمود، وأن ما صدر من وسائط إعلامية من أبطال سرايا القدس ما هو إلا جزء يسير مما ينتظر العدو من التحام مقاتلينا وإن الاشتباكات والكمائن ما زالت في ذروتها في جميع محاور القتال."



وتابع: "ليس للاحتلال على أرضنا سوى القتل أو الإصابة بالعجز الرعب، ولن يملك في نهاية المطاف إلا الرحيل عن أرضنا إن شاء الله"، وأن الساعات القادمة ستشهد مزيداً من الاستبسال والتصدي والتدمير لآليات العدو المتوغلة."

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وفي نهاية البيان قال أبو حمزة: "نطمئن أبناء شعبنا أن سرايا القدس والمقاومة ما زالت بألف خير وأن المجاهدين في ميادين الاشتباك حاضرون بمعية الله وقوته لصد العدو وأرتال دباباته الحاقدة."