الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو حمزة للاحتلال: لو فتشتم رمال غزة فأسراكم لن يعودوا إليكم إلا بقرار من المقاومة

الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة
الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن المقاومة استهدفت خطوط الإمداد لجيش الاحتلال شرق جباليا، وفي المنطقة الوسطى.

 

وأضاف أبو حمزة، في كلمة مسجلة، مساء الثلاثاء، "نقول للعدو وأهالي الأسرى، حتى لو فتشتم رمال غزة فأسراكم لن يعودوا إليكم إلا بقرار من المقاومة."

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وأكد، أن المقاومة ستواصل التصدي أمام آلة البطش الإسرائيلية في كافة محاور القتال، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ سلسة من العمليات.


وتابع: "ما نعلن عنه من عمليات ليس لرفع المعنويات، بل يحمل دلالات عسكرية وصلت للاحتلال"، مضيفا أن "تهديدات نتنياهو بمواصلة الحرب لن تجدي نفعا."

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