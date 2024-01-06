أبو زهري: حماس أقوى من أن يستطيع الاحتلال القضاء عليها

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دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري الإدارة الأمريكية للاعتراف بالخطأ وإعادة تقييم موقفها الذي تسبب في ارتكاب جرائم كبيرة بغزة.وأكد أبو زهري أن الإدارة الأمريكية شريك في العدوان على غزة وعليها العمل على وقف إطلاق النار.وأشار أبو زهري إلى أن الاحتلال الاسرائيلي قتل 30 ألف شخص من أهالي غزة بدعم أمريكي وغربي.وقال: "حماس أقوى من أن يستطيع الاحتلال القضاء عليها لأنها جزء أساسي من الشعب الفلسطيني والأمة".وأضاف: "الاحتلال غرق في وحل غزة ولن يتمكن من إخراج أسراه أحياء قبل وقف العدوان ودفع الثمن".ولفت إلى أن حركة حماس منفتحة على كل المبادرات ونسعى لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني.وعقب: "لا يمكن أن نذهب إلى أي اتفاق قبل وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".وزاد: "على الإدارة الأمريكية أن تدرك أن حماس حركة تحرر وطني لن تتنازل عن حقوق شعبها"