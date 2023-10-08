الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو عبيدة: أسرنا مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين وتم اقتيادهم إلى غزة

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة
أبو عبيدة
قال الناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إنه فصائلهم استطاعت توثيق حالات قتل للأسرى الإسرائيليين من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي.اضافة اعلان
وأضاف في كلمة مصورة، مساء اليوم الأحد، "تمكن مجاهدونا من أسر مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين وتم اقتيادهم إلى قطاع غزة".
وقال أبو عبيدة: "مقاتلونا لا يزالون يشتبكون مع العدو في مناطق عدة.. مقاتلونا تمكنوا من الوصول إلى منطقة قريبة من عسقلان".
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