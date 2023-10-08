أبو عبيدة: أسرنا مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين وتم اقتيادهم إلى غزة

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قال الناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إنه فصائلهم استطاعت توثيق حالات قتل للأسرى الإسرائيليين من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي.وأضاف في كلمة مصورة، مساء اليوم الأحد، "تمكن مجاهدونا من أسر مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين وتم اقتيادهم إلى قطاع غزة".وقال أبو عبيدة: "مقاتلونا لا يزالون يشتبكون مع العدو في مناطق عدة.. مقاتلونا تمكنوا من الوصول إلى منطقة قريبة من عسقلان".