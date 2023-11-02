الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو عبيدة: أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة
أبو عبيدة
قال الناطق باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن "مجاهدينا يواصلون في شمال غرب غزة، وجنوبها، وفي بيت حانون، التصدي لقوات الاحتلال، وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليّات الاحتلال وجنوده".اضافة اعلان
وأضاف في تسجيل صوتي له، مساء اليوم الخميس، دمرنا كتيبة دبابات كاملة خلال الـ٤٨ ساعة الماضية، وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو، مؤكدا أن أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو.
وأشار إلى "تنفيذ القسام هجمة مضادة كبيرة مساء اليوم في محور شمال غرب مدينة غزة وتدمير 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة، خلال الهجمة.
ونوه إلى أن "ناقلة الجند (النمر) سقطت في أول اختبار أمام قذائفنا".
وشدد على أن " ألمنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا لتدفيع العدو الثمن الباهظ، ونسنجعل غزة لعنة التاريخ على الكيان الصهيوني".
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