أبو عبيدة: استهدفنا أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية في الأيام الـ5 الأخيرة

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اننا استهدفنا في الأيام الـ5 الأخيرة أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية.

وأضاف اننا نقاتل قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات.

وأكد ان الإدارة الأميركية تسير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى.

وأشار أبو عبيدة ان "70 يوما منذ بدء معركة طوفان الأقصى ولا يزال شعبنا يخوض هذه المعركة غير المسبوقة".

وبين ان "مجاهدونا استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدموا البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين".

وأكد ان "الاحتلال يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية".

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وقال أن "مجاهدونا يستبسلون ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ، مضيفا ان ما زالت أياديهم على الزناد ويتربصون بالعدو في كل مكان.

وبين ان "التحام مجاهدينا مع قوات العدو كشف كم هو جيش واهن وجبان".

واشار ان" ما يعلن عنه جيش العدو رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي".

