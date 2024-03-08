الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو عبيدة: الاحتلال يمارس محرقة نازية حقيقية ضد شعبنا

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) أبو عبيدة، أن الحرب تدخل شهرها السادس ولا يزال العدو يمارس محرقة نازية حقيقية ضد شعبنا.
واضاف أبو عبيدة ان ملحمة 7 أكتوبر جاءت ردا على عدوان متواصل منذ عقود بلغ ذروته بمحاولة تهويد وهدم الأقصى.
وأكد ان قوانين المجتمع الدولي البالية مجيرة لحماية الظلم والعدوان بسطوة من الإدارة الأميركية.
وبين أن هذه المعركة تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة.
واشار ان شعبنا يقف أمام عدوان صهيوني أميركي غير مسبوق في التاريخ.
وبين ان دول العالم تقف عاجزة أمام محتل غاصب مجرد من قيم الإنسان.
وقال ان العربدة الصهيونية تصاعدت مع وصول أكثر حكومة تطرفا ونازية للحكم في الكيان كانت تخطط لما تقوم به.
وأكد ان يد ظالمة ومرتجفة ترتفع في مجلس الأمن لتعطيل كل محاولة ولو كانت شكلية لنصرة المظلومين.
وأشار اننا نقاتل العدو لليوم 154 ونكبده خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده ومرتزقته وآلياته ولدينا المزيد.
واضاف أبوعبيدة "لن يهنأ العدو على أرضنا ولن يفلح في جلب الأمن لنفسه قبل أن يحصل شعبنا على حقوقه".
واشار اننا نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال.
وقال" الصهاينة لا يعيرون أهمية لقدسية المسجد الأقصى وإن زعموا غير ذلك".
وأكد ان مجاهدونا يواصلون معركة التصدي للعدوان في كل مكان يوجد فيه جيش العدو في غزة.

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