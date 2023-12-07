الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو عبيدة: تمكن مجاهدو القسام خلال 72 ساعةً من تدمير 135 آليةً

الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة
الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مجاهدو القسام تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

اضافة اعلان

وأضاف أبو عبيدة أنهم أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر ، كما دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

المادة الأممية 99.. هل تلجم غرائز الاحتلال الدموية؟

منذ1 ساعة
أرشيفية

الأوبئة تفتك بالنازحين في رفح.. وتحذير من "سيناريو أشد رعبا"

منذ1 ساعة
الاحتلال يسلح فرقا مدنية لمواجهة المقاومة

أولها غلاف غزة.. الاحتلال يسلح فرقا مدنية لمواجهة المقاومة

منذ1 ساعة
1701969940337

الاحتلال يستولي على 500 دونم من أراضي بلدة جبع

منذ2 ساعة
bfa3ecc7-297a-4dd0-809c-425552928ad5

مقتل جنديين إسرائيليين بينهما نجل وزير في حكومة الحرب

منذ2 ساعة
كتاءب القسام - (أرشيفية)

كتائب القسام: دمرنا 79 آلية للاحتلال خلال الساعات الـ 72 الماضية

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

رؤية ولي العهد وجذب الاستثمارات

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 