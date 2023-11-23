الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو عبيدة: خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة

أعلن الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة استهداف "335 آلية (صهيونية) منذ بدء العدوان على قطاع غزة، و33 آلية (صهيونية) في آخر 72 ساعة".
وقال أبو عبيدة في تسجيل مصور، بثته قناة الجزيرة الفضائية، إن "أحد مجاهدي (القسام) هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى".
وأشار إلى أن "مجاهدي (القسام) نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو، واستهدفوا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد".
وأكّد أنه وفي في اليوم الـ48 من معركة "طوفان الأقصى" يواصل "مجاهدوا (القسام) تصديهم للعدوان الصهيوني الغاشم، ويتمترسون في مواقعهم وعقدهم القتالية والعدو ما يزال يخفي خسائره العسكرية".
وبين أن خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي مضيفا أنه ما يزال يخفي خسائره العسكرية.

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ونوّه إلى أن "ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا".
وأعلنت قطر، اليوم الخميس، بدء سريان هدنة إنسانية تستمر 4 أيام قابلة للتمديد في قطاع غزة، غدا الجمعة عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، في حين يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق عديدة في القطاع لليوم الـ48، مخلفا عددا من الشهداء والجرحى والمفقودين.
ويشمل الاتفاق تبادل 50 من أسرى الاحتلال من النساء والأطفال في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

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