أبو عبيدة: دمرنا 20 آلية عسكرية خلال 48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، انه تم تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا.

وأوضح أبو عبيدة في كلمة مسجلة، مساء الاثنين، ان بعد 38 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا التصدي لقوات العدو.

وأكد ان مجاهدونا يواصلون ضربات للعدو بتفجير دباباته ومدرعاته ويدكون حشوداته بقذائف الهاون.

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واضاف ان قوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها.

وأكد ان أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية.

وبين أبو عبيدة أن هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن المحتجزين مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة.

وأشار ان الاحتلال طلب الإفراج عن 100 امراة وطفل من محتجزيه في غزة وأخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن أن نفرج عن 50 النساء والأطفال في غزة.