أبو عبيدة: دمرنا 25 آلية إسرائيلية خلال 48 ساعة الماضية

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، ان الدبابات الإسرائيلية تواجه ان مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

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وأضاف أبو عبيدة ان مقاومونا يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعاته ودباباته.

وبين ان المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة.

وأشار ان المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب.

وأشار أبو عبيدة أن الانتقام السهل والسريع يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية.

وأعلن عن توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري، مضيفا انه تم تدمير25 آلية إسرائيلية خلال 48 ساعة الماضية.

وأكد ان التضحية العظيمة التي يقدمها مقاومونا هي مقدمة للنصر.

